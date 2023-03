La biblioteca solsonina acull una exposició juvenil per abordar les violències sexuals

Bona part dels joves perceben com a normals una sèrie de comportaments que són manifestacions de violències masclistes. Per desemmascarar aquests comportaments, pensar i repensar algunes actituds i qüestionar certs missatges perpetuats a través dels contes tradicionals, arriba a la biblioteca solsonina l’exposició “Amb les violències sexuals canvia el conte!”. És una mostra cedida pel Servei Educatiu del Solsonès coorganitzada durant tot el mes de març per la Biblioteca Carles Morató.Projecte creat per les sociòlogues Cristina Vila i Mireia Selva, la mostra consta de diversos plafons que conviden a obrir els ulls per detectar el sexisme i la violència de gènere a fi de prevenir-la i pal·liar-ne el risc de patir-la o exercir-la en un futur. S’hi treballa l’aprenentatge d’aquests comportaments, la construcció dels estereotips, la identitat de gènere, la sexualització del cos femení i la fortificació del cos masculí i els mites de l’amor romàntic a través de les noves tecnologies de la comunicació.L’exposició “Amb les violències sexuals canvia el conte!” és la iniciativa amb què la Biblioteca Carles Morató s’afegeix enguany als actes de commemoració del Dia internacional de les dones i s’adreça també al públic adult. La mostra, que es pot visitar fins a final de març en l’horari d’obertura de la biblioteca, es complementa amb una selecció de lectures proposades per l’equipament.