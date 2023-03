El teatre és cultura i la cultura ens ajuda a ser més crítics. És per aquesta raó que, des delapostem, any rere any, per propostes teatrals, tot apropant la cultura al nostre alumnat.Enguany, el dijous 23 de febrer, un total de quaranta-quatre persones, vam anar al(al bell mig de les rambles) per xalar amb la comèdia musical “Pares Normals”, produïda per Minoria Absoluta i Els Amics de les Arts.. Aquest no ens va deixar, per res del món, indiferents. Durant l'obra vam tenir temps de tot: de riure, de plorar, d'emocionar-nos, d'empatitzar amb els personatges, de quedar bocabadats amb les coreografies, de sentir el ritme als nostres cossos i, fins i tot, de reflexionar sobre què vol dir ser pares i mares i del concepte de la normalitat.Tothom en va sortir molt satisfet i, ben segur, que recordaran durant molt de temps el ritme dels temes musicals de l’espectacle.Aprofitem per dir-te que el nostre centre ofereix diferents ensenyaments i, també, espais temporals on compartir i gaudir d’aspectes ben diferents. Vine i te n’informarem!