​L’exposició «Gara i l’energia que ens envolta 3.0» arriba a Olius

IMPACTES PREVISTOS

Dissenyat per la(IREC) amb la col·laboració de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), “Gara i l’energia que ens envolta 3.0” és un projecte de divulgació educativa dirigit a joves i escolars que pretén fomentar vocacions científiques. Vol promoure el coneixement de la generació, l’emmagatzematge, la distribució i el consum de l’energia des del punt de vista de la transició energètica.Durant el 2022, s’ha pogut visitar a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer (Sant Boi de Llobregat), al Centre Cultural Sant Josep (l’Hospitalet de Llobregat), a Moià, al Centre de les Arts i la Memòria de Ponent (Juneda), l’Energy HubLab de Balaguer (Lleida), i a Saragossa. Aquest 2023, estarà exposada a l’ajuntament d’Olius, a la seu de Concactiva de Montblanc (Tarragona), el Centre Cultural La Violeta de Gràcia i Centre Cívic Joan Oliver Pere Quart, ambós a Barcelona.El públic objectiu és. A més a més, es segueix apostant per la inclusió, parant atenció a alumnes amb necessitats especials.En aquesta segona edició, la gran novetat radica en. També s’hi incorpora la generació de diferents eines innovadores: dos mòduls educatius online tipus breakout (per educació primària i secundària) acompanyats de la reproducció d’un joc d’escape, una unitat didàctica per a docents com a recurs de treball previ i posterior a la visita, un total de cinc infografies descarregables sobre aquest àmbit (amb àudio lectura) i una visita virtual a la pròpia exposició.Gràcies a la interactivitat introduïda i a la renovació dels formats, l’exposició permet un acostament real amb els investigadors promovent models diversos a través de la. En aquest sentit, un dels principals objectius que persegueix la iniciativa és impulsar l’interès i el compromís per la ciència a través de la gamificació per donar lloc a solucions originals i noves en la transició energètica, mostrant els resultats de la recerca que s’està duent a terme actualment per a la gestió de l’energia i els reptes del futur.Al tractar-se d’una exposició itinerant i modular fa possible que arribi a localitzacions i públics més allunyats de la ciència, la tecnologia i la innovació, millorant l’educació cientificotècnica de la societat a tots els nivells.La iniciativa compta amb el recolzament de l’, la(FCRi) i l’La primera edició va implicar a més de 7.600 persones entre visites a l’exposició i activitats realitzades.Prenent aquesta xifra com a referència, aquesta vegada es preveu un abast de 1.000 impactes directes i d’uns altres 7.000 a través de la itinerància per centres educatius, cases de joventut i centres cívics (en cadascun d’ells hi romandrà entre 15 dies i un mes).La iniciativa ja s’ha donat a conèixer a la Nit Europea de la Recerca, a la jornada de comunicació científica del Campus Gutenberg al CosmoCaixa, la Setmana de l’Energia i la Setmana de la Ciència. Properament, s’aspira a dur l’exposició a esdeveniments com el Saló de l’Ensenyament i el festival de Nanociència i Nanotecnologia 10alamenos9. Així mateix, es farà l’enviament a, com a mínim, un centenar de centres educatius explicant el contingut de la iniciativa.