Xavier Vilalta presentarà dissabte la seva candidatura a la reelecció com alcalde a Pinós

Continuïtat en els projectes

Majoria aclaparadora de Vilalta a les darreres eleccions

El proper dissabte 4 de març, a les 7 de la tarda, la sala d'actes de l'ajuntament de Pinós acollirà la presentació de la candidatura i llista de Xavier Vilalta a l'alcaldia de Pinós. En acabar l'acte, s'oferirà un berenar, tot compartint opinions entre els assistents.Vilalta es presenta sota les sigles de, amb una llista que com ha explicat a, està formada per gent molt diversa, molt transversal i on volen que tothom se senti còmode.Aquesta seria el segon mandat de Vilalta al capdavant del municipi pinosenc, i de fet, el lema amb que concorre a les eleccions és. L'alcaldable justifica que en 4 anys, hi ha temps de començar molts projectes, i d'acabar-ne pocs, si bé s'han finalitzat alguns de molt importants com la restauració de la Torre d'Ardèvol o la carretera de Vallmanya, però n'hi ha molts també d'engegats, en el tema d'energies renovables, de l'escola, o l'edifici del Santuari que volen convertir en espai de cotreball i centre neuràlgic del municipi. Afegeix, "són projectes que hem començat, com el local social de Vallmanya, l'antiga escola, transformant-la en vivenda". Tot això requereix, rebla, "més temps, tot va més lent a l'administració".Xavier Vilalta es va presentar fa quatre anys sota les sigles de, obtenint 135 vots, un 74% i 6 regidors. El 7è regidor se'l va endur l'altra candidatura,, amb 39 vots (21%).