Elpublicarà el material Ens comprometem amb el bon tracte a les persones grans, que vol posar un focus perles persones que treballen en l’àmbit social i de salut sobre diferents situacions en les quals podria quedar compromès el bon tracte a les persones grans i que sovint poden passar per alt.en la relació entre els serveis socials i de salut i les persones ateses són l’eix troncal del material Ens comprometem amb el bon tracte a les persones grans. L’objectiu és sensibilitzar els professionals de l’àmbit social i de la salut perquè es replantegin la manera en què es comuniquen amb un sector important de la població que de vegades tracten de manera poc respectuosa, infantilitzada o sense tenir-ne en compte les necessitats reals.El material presentatque representen situacions en centres de salut o de benestar social en les que el bon tracte es veu compromès. Aquestes imatges s’acompanyen dels principis del bon tracte a les persones grans, que s’engloben en 7 punts:1., lluny de la generalització o la homogeneïtzació.2., sense fer judicis de valor o actuar a partir delsprejudicis.3.aquelles situacions que comprometen el benestar de la persona, sensebanalitzar la seva experiència.4.per a la persona, evitant els tecnicismes i garantint la intel·ligibilitat.5.l'autonomia i la participació d'acord a les preferències, interessos, voluntat idesitjos de la persona, evitant la directivitat impositiva.6. Assegurar el dret a la intimitat i la confidencialitat com a requeriments ètics indispensables en la pràctica professional.7.com a fonaments de la praxi professional en el marc de la relació interpersonal.El 2017, arran de la formació dels consells consultius i de coordinació de Salut Pública a tota Catalunya, que apleguen els diferents departaments de la Generalitat que hi ha al territori, diputacions, proveïdors de salut, consells comarcals, els principals municipis de cada regió sanitària, col·legis professionals i universitats, es va veure la necessitat de treballar en una sèrie de temes que preocupaven, entre els quals l’envelliment de la població. Fruit d’aquesta anàlisi, a la Catalunya Central, el Consell va encarregar la constitució de la Comissió d’Envelliment actiu i saludable.Així doncs, avui s’inicia la primera publicació que pretén millorar l’atenció al col·lectiu de lagent gran a partir d’aquestes vinyetes, a fi que rebin un merescut bon tracte i fugir d’algunsdels estereotips que sovint son víctimes.