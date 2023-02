La companyia solsonina L'Altreatre torna amb «Les bèsties (reposen fora de casa)»

Funcions:

La companyia solsoninatorna a portar al teatre comarcal l'obra musical escrita i dirigida per'Les bèsties (reposen fora de casa)', estrenada el maig de l'any passat.El Roc, la Violeta i la Nausica són tres germans que s'han d'endinsar al bosc per trobar-hi la seva mare, que ha desaparegut. Allà hi reposen les bèsties i per elles afloraran pors i temors. Aquesta és la història de Les bèsties (reposen fora de casa),de la companyia solsonina L'Altreatre.després d'una reeixida estrena, el maig de l'any passat, amb les entrades exhaurides per a les vuit funcions que se'n van oferir. En la versió d'enguany la banda no actuarà en directe, sinó que la música ha estat enregistrada pels mateixos músics per optimitzar l'experiència sonora (en acabar la funció es podrà adquirir la música i el text de l'espectacle).4 de març a les 21.30 h5 de març a les 18 h11 de març a les 21.30 h12 de març a les 18 h18 de març a les 21.30 h19 de març a les 18 hLes entrades es poden comprar en línia al preu de 15 euros aquí.