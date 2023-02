​El bisbe de Solsona ha visitat Amisol

Allà va ser rebut per part dels membres de la junta i per l’equip de gerència. Va visitar les instal·lacions, situades a l’antic seminari menor, i va poder saludar i departir amb els usuaris i treballadors que hi havia en aquell moment.A continuació va visitar la llar residència (una de les dues de les que disposa Amisol) situada a l’antic convent de les monges cordimarianes, i a la qual els usuaris denominen “la caseta”.L’equip d’Amisol li va explicar la seva organització, els serveis i les activitats que duen a terme, sempre amb l’objectiu principal: atendre i vetllar pels seus usuaris.El bisbe va estar molt content de la visita i va agrair la invitació de l’entitat. Va quedar pendent la visita a la serradora, on els usuaris desenvolupen també la seva activitat.