​Esportec celebra el seu vintè aniversari

Enguany l’empresa de serveis esportius amb seu al Pla del Penedès commemora el vintè aniversari de la seva fundació convertida enper a centres educatius, empreses i particulars.el va donar el passat dissabte dia 11 de febrer amb una botifarrada popular après-ski a l’Alberg Mirador Port del Comte, allotjament que gestiona la mateixa entitat i que s’ubica a peu de pistes de l’estació d’esquí prepirinenca on Esportec ofereix multitud d’activitats de neu.Així mateix, l’empresa penedesencaon organitza activitats més enllà de la temporada d’hivern: l’Alt Penedès i la Costa tarragonina (ecorutes), Port del Comte i Bàscara (parcs d’aventura) i la Costa Daurada (activitats aquàtiques). Activitats que, d’altra banda, ofereix en format d’estades i formacions per a centres educatius d’arreu del país, amb servei de monitoratge vint i quatre hores i amb la seguretat com a prioritat.El vintè aniversari també tindrà el seu, on l’empresa de serveis esportius buscarà la complicitat i la participació dels seus adeptes a través de concursos i suculents sortejos.Des que va començar a caminar el 2003 l’activitat d’Esportec s’ha centrat en, sense intermediaris i de la mà de tècnics esportius llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Aquest és sens dubte la clau que li ha permès garantir la millor qualitat, preu, originalitat i control sobre totes les activitats, que realitza ja sigui al mar o a la muntanya, durant tot l’any.