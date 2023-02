​Campanya d'esquí escolar al Solsonès

han pogut gaudir de la tradicional Campanya d’ esquí que, anualment, organitzem.L’ Escola Vinyet va fer dos jornades d’ esquí nòrdic a Tuixent la Vansa i d’ esquí alpí a Port del Comte. Les set escoles de la Zer del Solsonès van dur a terme 3 sessions d’ esquí alpí a Port del Comte, més una sessió per a alumnes d’ 1 dia i la sortida amb els més petits a Tuixent la Vansa. L’ IE Vall de Lord també va fer dos sortides: una a Tuixent la Vansa i la tradicional sortida de 3 dies a Port del Comte. Finalment, les escoles Setelsis i Arrels primària també van gaudir de la sortida de 3 dies a port del Comte amb els alumnes de 5è i 6è.Un cop acabada la Campanya podem valorar-la dei ens reconforta que cada cop hi hagi més iniciatives per la pràctica dels esports de neu a la comarca.Els nens i nenes s’ho han passat genial, han gaudit d’esport, de la natura, s’han iniciat o han millorat en aquestes modalitats d’ esports a la neu i tot gràcies a les escoles d’ esquí de La Bòfia, Esportec i l’ Escola de Tuixent la Vansa que han vetllat per la seguretat i confortabilitat de tots plegats. També, com sempre, cal destacar que Autocars Vilà Betriu ens ha fet els viatges molt amens, cuidant fins l’ últim detall. I, per últim, les dos estacions d’ esquí que ens han acollit,, per posar-nos els seus serveis com si ens trobéssim a casa i fent-nos sentir d’ allò més bé.Solsona, febrer de 2023