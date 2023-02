Derrota al camp del líder, el CE Artesa de Segre

El trio arbitral i els capitans Roger Ribera i Marcel Carrio Foto: Pau Llàcer



Fitxa tècnica del CF Solsona sènior A

Si dos equips tenen un joc molt igualat sóncap a un costat o un altre, detalls que poden venir dels jugadors, dels entrenadors o, per què no dir-ho?, de l’àrbitre. Els espectadors de l’Artesa de Segre es feren sentir molt poques vegades.En la foto d’abans de començar el partit, el CF Solsona dugué una pancarta en quèdonavade lligaments creuats anteriors. La primera part fou dominada majoritàriament per l’equip local.El nostre porter, el, tenia el sol de cara i un fort vent en contra. Els dos primers atacs perillosos dels solsonins, acabats pel Roger Ribera i per l’Hug Plans, foren contrarestats pels davanters artesencs amb un xut al travesser i per una arribada a la línia de córner i una centrada sobre la ratlla del fons perquè el pitxitxi de la lliga, el, enmig dels defensors escapulats dins l’àrea petita, fes el primer gol de l’Artesa. Cinc minuts després de l’1 a 0, la majoria de jugadors del CF Solsona s’adreçaren a l’àrbitre per reclamar-li que xiulésL’àrbitre no indicà penal. El CE Artesa de Segre és dels millors equips d’aquesta categoria a l’hora de practicar el joc net; ara bé, fou molt sorprenent que, en els primers 45 minuts de partit, només se’ls assenyalés una falta en contra.En molts moments de la segona part, en canvi, el CF Solsona fou superior als locals,tingué més ritme i intensitat. L’s’endugué la pilota d’un contrari, la passà a l’, que, amb l’esquerra, envià la pilota fora arran del pal. Tot seguit, el porter local s’hagué de lluir per a aturar un xut del. Es veia a venir que el Solsona marcaria. Ho feu l’Hug, que, com si tingués un imant al peu esquerre, controlà la pilota que el Sergi li havia passat amb una centrada suau, i l’envià al fons de la xarxa local. Era l’1 a 1. Però, al cap d’un parell de jugades, el CF Artesa marcà el segon gol, vingué de la centrada d’un córner. Semblava un gol olímpic. El Solsona no s’arronsà gens ni mica i continuà pressionant, fent jugades de mèrit. Els de la Noguera jugaven contraatacaven confiant en la mobilitat i l’habilitat del seu davanter centre, el Gilbert Reig, a qui l’àrbitre li perdonà la targeta groga per unes mans alçades i que, més tard, provocà que, en un frec a frec agafant-se amb l’, ensenyessin targeta groga al solsoní.Els artesencs havien de recórrer a les faltes per tal d’aturar les envestides dels solsonins, com una infracció que feren sobre el Roger, molt ben executada per l’Hug per sobre de la barrera, la pentinà l’Adrià, que la passà ali aquest resolgué la jugada enviant la pilota lluny de l’abast del porter. Era el 2 a 2 en el minut 84. Semblava que el Solsona s’enduria un punt o més perquè continuà xutant córners a favor i també servint fores de banda, que els’encarregava d’enviar la pilota dins l’àrea local. En el minut 88, el, que havia rebut un cop al cap, s’estirà a terra i demanà el canvi, no podia continuar.hi hagué una altra jugada en contra delsinteressos del Solsona. En una falta servida sense que l’àrbitre hagués xiulat, la pilota arribà al punt de penal i, en un embolic de jugadors en què obstaculitzaren el porter Xabier Rodríguez, el Gilbert Reig feu de cap el gol de la victòria. De res no valgueren les protestes de l’equip tècnic del Solsona queixant-se a l’àrbitre que el gol no valia perquè no havia xiulat que ja es podia executar la falta. Encara l’Àlex Garcia, en una de les darreres jugades del partit, estigué a punt d’empatar, però el 3 a 2 fou definitiu.Tal com havia anat el partit, el Solsona meresqué endur-se d’Artesa de Segre un punt.Confiem que se’n pugui aconseguir algunDaniel Soria Ramos, Àlex Garcia Garcia, Ignasi Ballarà Bach, Adrià Barniol Rey,Dídac Espuga Montaner, Brian Maarouf Moyano, Sergi Vendrell Pacheco, Roger RiberaMartínez, Ioan Andrei Deac, Modestas Melnikas i Hug Plans Nadal.Djaber Abid (69’), Jordi Casaldàliga Vilafranca (77’) i Xabier Rodríguez Canal (89’).Ignasi Ballarà Bach (25’), Àlex Garcia Garcia (27’), Adrià Barniol Rey (80’) i Modestas Melnikas (89’).Eduardo San José del Moral i David Jaray MoncunillPau Llàcer AlbaJoan Algué Rius