La cuinera Carme Ruscalleda serà una de les convidades del Cicle Divendres de Pensament

Ja és aquí la novena edició dels Divendres de pensament. El cicle de conferències consolidat delens convida, durant quatre divendres de Quaresma, a reflexionar interaccionant amb les obres de les sales.Enguany el cicle tractarà sobre els. Per apreciar l’art, adoptem actituds que s’aparten de l’activitat quotidiana: la immobilitat contemplativa davant d’una pintura, la concentració de qui llegeix un llibre, el silenci en un concert de música clàssica. Però hi ha altres formes de creació que estan integrades en els nostres actes de cada dia. El disseny de roba, el portem a sobre; l’arquitectura, la vivim movent-nos per un edifici; l’art de la cuina, l’apreciem menjant; la tecnologia, cada vegada ens costa més distingir-la de nosaltres mateixos.t iens proposen per aquesta edició quatre reflexions sobre aquestes arts de la quotidianitat, amb el dissenyador Josep Abril, l’arquitecte Xavier Andrés, la cuinera Carme Ruscalleda i l’artista cíborg Moon Ribas.Va estudiar Belles Arts i Moda a Barcelona. El 1991 va guanyar el Premi Gaudí de nous dissenyadors. Ha treballat per a Armand Basi durant sis anys. Actualment, sota el seu propi nom, dissenya col·leccions personals i elabora vestuari per a dansa, teatre i òpera.És arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectu ra de Barcelona (UPC).Entre els seus projectes destaca el Mas de Pedra fita i el celler del restaurant ABaC de Barcelona. El seu estil arquitectònic es basa en els criteris de sostenibilitat i de comunió entre l’entorn patrimonial i l’espai que cal projectar. Una de les cuineres catalanes de més renom, va portar el Restaurant Sant Pau de Sant Pol de Mar fins l’octubre de 2018 , que va arribar a tenir tres estrelles Michelin, i actualment impulsa Cuina Estudi, un projecte experimental en gastronomia. També ha creat el Restaurant Sant Pau de Tòquio, al Japó, i ha publicat diversos llibres sobre cuina. És artista i activista cíborg, coneguda per desenvolupar el Sentit Sísmic que li permet percebre a temps real terratrèmols de qualsevol lloc del planeta. Va estudiar coreografia experimental al Dartington College of Arts (Anglaterra) i recerca del moviment a la School for New Dance Development (Amsterdam). És cofundadora de la Cyborg Foundation, una organització internacional dedicada a ajudar els humans a convertir-se en cíborgs.No cal reserva prèvia. Us hi esperem.