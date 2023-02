Queixes per la construcció d'una sitja de sal a Coll de Jou

La construcció d'una sitja de sal a la carretera de Coll de Jou, just a la cruilla de les carreteres que donen accés a les pistes del Port del Comte i la que va al Montnou i prats de Bacies, ha generat malestar entre alguns veins peren un enclavament en què molts turistes i visitants s'aturen a agafar aigua de la font de Coll de Jou i gaudir de les vistes.Segons explica el digital Kanavita que se n'ha fet ressò, s'està construint una sitja de sal a Coll de Jou, una cruïlla de carreteres emblemàtica del Solsonès. En aquest punt coincideixen les carreteres L-401 que ve de Pont d'Espia, LV 4241 de Solsona a Sant Llorenç de Morunys, la que puja a les pistes del Port del Comte i la que va al Montnou i a Prats de Bacies. En aquests moments ja hi ha feta la solera de formigó per col·locar-hi la sitja. Aquesta està, una mica més endavant del quilòmetre 41 de la L-401. Justament la posen davant la font de Coll de Jou. I aquí rau el principal problema.Aquest coll és lloc de parada de turistes, ciclistes i excursionistes. Les vistes sobre l'entorn son molt boniques i agradables. La sitja tindrà un impacte visual brutal. Segons el digital Kanavita, "la posen en el pitjor lloc dels 41 llargs quilòmetres on la podien posar", en el punt més elevat de la carretera. A més del gran impacte visual, ocupen tot l'aparcament de la gent que va a buscar aigua a la font. A partir d'ara els cotxes que van a buscar aigua aparcaran al mig de la carretera, amb les molesties que pot suposar que aparquin a cinquanta metres i carretegin les garrafes plenes d'aigua.En aquest momentamb un dipòsit superior que pot contenir de 60 tones a més de 100, depèn del tipus. També hi anirà una tanca exterior que inutilitzarà totalment l'aparcament.Carreteres van decidir aquest lloc, segons expliquen, per la facilitat d'obres i baixa inversió, i l'Ajuntament de Guixers els va donar permís sense preveure les conseqüències.Conclouen que si no es replanteja i es canvia la ubicació, ara que encara si és a temps, l'alarma que generarà serà molt gran.