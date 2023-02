Impulsen un programa de suport als joves en àmbits com la salut mental i el benestar al Solsonès, Bages i Moianès

per millorar la seva autonomia personal i facilitar la construcció d’una vida independent. Aquest és l’objectiu del programa, finançat pel departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, i que al Bages, Moianès i Solsonès es tirarà endavant amb una aliança d’entitats impulsores i executores conformada per l’Ajuntament de Manresa, la fundació AMPANS —que serà l’entitat coordinadora—, Althaia, el CAE i Mosaic de la Fundació Germà Tomàs Canet.del Bages, Moianès i Solsonès, el 15% de les quals amb problemàtiques de salut mental.es desenvoluparà per tot el país amb un pressupost de 9,9 milions d’euros i amb la voluntat d’arribar anualment a 20.000 joves, 3.000 dels quals amb problemes de salut mental o benestar emocional. Tal com ha destacat l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, es tracta d’un programa transversal que implica les administracions i les entitats especialitzades del territori, i que promou un abordatge integral per tal que les persones joves puguin dur a terme el seu projecte de vida d’una manera autònoma i independent, posant especial èmfasi en aquelles que pateixen problemes de salut mental.Per la seva banda, el director general d’Economia Social,, ha subratllat que es vol posar el focus en l’àmbit preventiu, oferint acompanyament, i ha posat de relleu el fet que el programa s’impulsi des d’entitats del territori que ja treballen en xarxa i que ja tenen contacte amb les persones joves. En la mateixa línia, la regidora Cristina Cruz Mas ha detallat que es tracta d’entitats que faran de “porta d’entrada ” de les persones joves cap al programa.Al seu torn,, ha remarcat que el servei abraça la persona jove des d’una visió integral, tenint en compte la seva situació de benestar emocional, però també aspectes com el seu itinerari de vida., ha explicat que el programa contempla accions de prevenció i lluita contra l’estigma, un espai físic d’atenció —que s’ubicarà al Centre Cívic Joan Amades—, un servei d’assessorament per definir itineraris laborals i educatius o un servei de suport a l’emprenedoria per desenvolupar projectes cooperatius, entre altres.El projecte s’ha presentat aquest divendres amb la presència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; de la regidora d’Ocupació, Empresa i Coneixement, Cristina Cruz Mas; del director general d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives del Departament d’Empresa i Treball, Josep Vidal Fàbrega; del director general de la fundació AMPANS, Toni Espinal Freixas, i de la coordinadora del programa, Imma Pallarès, de l’entitat AMPANS. També hi han assistit representants d’Althaia, el CAE i Mosaic, i la regidora de Ciutat Saludable, M. Mercè Tarragó Costa.