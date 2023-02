​Trobada a Solsona de Ciutats i Viles amb Caràcter de Catalunya

Coincidint amb la recta final del Carnaval, Solsona ha estatde poblacions amb la marca Ciutats i Viles amb Caràcter de Catalunya, que també identifica la capital del Solsonès. Han pogut participar del darrer dia de la festa i conèixer diversos atractius patrimonials de la ciutat tècnics de Lleida, Tortosa, Reus, Montblanc, Vilafranca del Penedès i Terrassa, així com del’Agència Catalana de Turisme i la Diputació de Barcelona.Els participants a la trobada van arribar el dimecres de cendra a la tarda, van veure actes del Carnaval adreçats al públic infantil, la vetlla, la cremada, el castell de focs, la baixada dels gegants, la despenjada del ruc i el comiat de festa a la plaça Major. Aquest programa s’ha complementat dijous amb unaal nucli antic, la catedral, el Pou de Gel i els dos espais de gegants, a càrrec de Solsona Experience, i una altra al Museu Diocesà i Comarcal de la mà del seu director, Carles Freixes. “Ha estat un programa concentrat per poder fer un tast del patrimoni que defineix el caràcter solsoní”, assenyala la tècnica municipal de Turisme, Trini Pià.També hi ha hagut lloc per a unaper reforçar la xarxa de municipis i posar en comú recursos, estratègies i inquietuds. Entremig, per agafar forces, els visitants han assaborit productes locals, un dels esquers que contribueixen a crear un bon record del Solsonès.La trobada ha estat coorganitzada per l’Agència Catalana de Turisme i la regidoria de Desenvolupament Local, a través de Solsona Turisme, amb la col·laboració de la Diputació de Lleida. A banda dels municipis participants, també tenen el segell de Ciutats i Viles amb Caràcter Girona, Tarragona, Manresa, Vic, la Bisbal d’Empordà i Caldes de Malavella. L’Agència Catalana de Turisme va concedir el distintiu a Solsona el febrer del 2019 per la seva llarga trajectòria historicocultural, amb un pes destacat de la tradició popular.