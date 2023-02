La CUP visita amb el sector de la llet i el formatge el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya

Avui, el diputat de la CUP i president de la Comissió d’Acció climàtica, Dani Cornellà, i el regidor de la CUP a l’ajuntament de la Seu d’Urgell, Bernat Lavaquiol, han visitat les instal·lacions del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, juntament amb Arnau Quingles, formatger i representant l'Associació de pastors i pastores formatgers del PPCC, i de la mà del seu director, Antoni Trasobares.L’objectiu de la visita ha estat conèixer el funcionament del CTFC, així com l’origen de com es va gestar i com es va arrelar un centre de recerca, investigació i desenvolupament a Solsona, per tal d’analitzar debilitats i fortaleses per aplicar-les al projecte que els anticapitalistes proposen per l’Alt Urgell, el Centre de Recerca i Desenvolupament de la Llet i el Formatge.Estem satisfets i valorem positivament el projecte per part de la consellera d’agricultura, Teresa Jordà. Tanmateix, denunciem que el Centre de Recerca i Desenvolupament no es realitza a la Seu d’Urgell a causa del bloqueig permanent que realitza l’equip de govern del consistori alturgellenc, malgrat la bona predisposició de la Conselleria d’Agricultura.En aquest sentit, la CUP havia convidat a la visita a l’equip de govern de l’ajuntament de la Seu d’Urgell i, ni el seu alcalde, Francesc Viaplana, ni el vicealcalde, Jordi Fàbrega, han contestat a la invitació, com tampoc van assistir a una anterior reunió amb la Conselleria d’Agricultura, juntament amb el director general d’empreses agroalimentàries, i el director general d’alimentació.Des de la CUP La Seu defensen que és imprescindible tenir un sector primari fort com a eina per fer front als problemes que les comarques de muntanya tenen cronificats. Per això, segueixen insistint en la proposta de la creació d’un Centre de Recerca i de Desenvolupament de la Llet i el Formatge, com a alternativa al Hub tecnològic de la Seu, basat en el turisme i l’especulació urbanística, i com a projecte arrelat al territori, que ha de servir per revitalitzar el sector primari i permetre el retorn al Pirineu de joves amb formació qualificada.