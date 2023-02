​Torna la Caminada Popular de la Vall de Lord

Per aquesta ocasió,, ha preparat un itinerari que transcorre íntegrament pel municipi de Guixers.Com és habitual en aquesta caminada, un grup de voluntaris treballen a fons recuperant camins i alguns indrets amb un interès especial com monuments, fonts, etc.En aquesta edició s’ha rehabilitat la Bauma dels Sagarra, la darrera bauma que fou habitada a la Vall de Lord. S’ha recuperat el camí d’accés, així com les modestes edificacions del seu interior, que es trobaven en un estat de total abandonament.La caminada seguirà els mateixos paràmetres que en totes les edicions anteriors, amb un itinerari apte per a totes les edats i amb els controls habituals.Es pot consultar informació a la pàgina web www.jaarribaremclub.com i al compted’instagram @jaarribaremclub