Actuacions de conservació, millora i ordenació de l'ùs públic a la Riera de Madrona

Senyalització d’una ruta de senderisme

L’Ajuntament de Pinell ha dut a terme l’actuació de conservació, millora i ordenació de l’úspúblic a la riera de Madrona, que ha consistit en els següents treballs:- Col·locació de panells informatius i divulgatius de l’espai natural.- Recuperació i senyalització d’una ruta de senderisme de 6.272 m, que transcorre des de l’església i el Castell de Madrona fins a l’ermita de Sant Joan de Madrona.- Instal·lació de caixes-niu per a òlibes i per a ratpenats.- Condicionament i recuperació d’antigues basses.- Acondicionament d’una zona d’aparcament per ús públic.Aquestes actuacions han tingut un cost total de 24.257,22, hi han estat finançades per unajut de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, amb un import de20.399,75, i fons propis de l’ajuntament.