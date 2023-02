​L’Ajuntament de Pinell es reuneix amb els veïns/es del municipi de més de 65 anys.

Actualment, l’Ajuntament de Pinell col·labora en el projecte ¨L’envelliment km 0¨, promogut pel Consell Comarcal i posat en funcionament per la cooperativa Raiels.Aquest dijous passat, s’ha dut a terme una trobada on els veïns/es de Pinell han exposar les seves inquietuds i necessitats per afrontar aquesta nova etapa de la vida, com són els serveis,equipaments, cura d’un familiar, suport a la gent gran, cura dels cuidadors/es, i així poder fer un diagnòstic del municipi per aconseguir que aquestes persones puguin continuar vivint a casa seva el màxim de temps possible i amb una qualitat