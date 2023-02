​Presenten a Solsona «La llei de l'hivern», de Gemma Ventura

El taller de l'artista Anna Terricabras acull aquest diumenge al punt del migdia la presentació de la primera novel·la de, La llei de l'hivern (Destino, 2023), guardonada amb el darrer premi Josep Pla . En un llibre que comença amb la vetlla d'una noia al seu avi, l'autora hi fa visible la forma com suplim cada absència amb un caire intimista i màgic. Segons ella, és un aprendre a deixar anar, a acceptar que cada persona té el seu temps i que allò que ve tard o d'hora se n'anirà.Gemma Ventura (el Vendrell, 1990) és mestra de formació especialitzada en música i actualment és la subdirectora de la revista digital, on escriu textos reflexius i converses a fons. També dirigeix el festival de poesia La Balconada, ha col·laborat amb el Palau de la Música i ha posat lletra a diverses cançons.L'aforament de l'espai és limitat, per la qual cosa es demana confirmació d'assistència a la presentació per correu electrònic a annaterri@gmail.com