​El Cicle Gaudí porta a Solsona «Un año, una noche»

El Cicle Gaudí porta al teatre solsoní la reeixida cinta catalanofrancesa del gironíUn año, una noche, un drama sobre l'atemptat terrorista de la sala de concerts Bataclan de París. Protagonitzada per Nahuel Pérez Biscayart i Noémie Merlant, la pel·lícula explora el trauma a través de la matança del fatídic 13 de novembre de 2015 i es converteix en una elegia a la supervivència. Ha estat guardonada amb cinc premis Gaudí i el Goya al millor guió adaptat.L'entrada general val 4,5 euros, però hi ha descomptes per a diversos col·lectius (carnet Solsonès Jove, Carnet Jove, socis de la Federació d'Ateneus de Catalunya, Apropa Cultura...). Les entrades es poden comprar en línia a la plataforma Entradessolsones i, presencialment, a taquilla a partir de 30 minuts abans de la projecció.El Cicle Gaudí a Solsona és fruit d'un conveni de col·laboració entre l'Acadèmia del Cinema Català i la regidoria de Cultura per potenciar el cinema produït al nostre país i enriquir l'oferta cultural de la ciutat al llarg de l’any, tot apropant al públic solsoní produccions recents del circuit estable de cinema català.