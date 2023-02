El «Cinexic» projecta a Solsona «Al sostre del món»

La proposta de febrer del cicle "Cinexic" és la pel·lícula d'animació Al sostre del món, de Rémi Chayé. Narra la història d'una expedició al Pol Nord protagonitzada el 1882 per Sasha, una jove de l'aristocràcia russa. El seu avi, Olukin, era un explorador famós que va fer construir un magnífic vaixell trencaglaç, el Davai, que no va tornar del darrer viatge, motiu pel qual la seva neta aventurera decideix partir seguint la pista del Davai.L'entrada a Al sostre del món és lliure, però es demana reserva prèvia a través del web, anant directament a la projecció de Solsona. “Cinexic” és un programa per incentivar la difusió de cinema infantil europeu en versió original en català o doblat al nostra idioma que té per objectiu contribuir a crear nous hàbits de consum cultural. L’impulsa Òmnium Cultural amb la col·laboració de les entitats distribuïdores de films infantils Pack Màgic i Rita & Luca Films i arriba a Solsona de la mà del Servei de Biblioteques. La qualitat artística i pedagògica, la perspectiva de gènere, de respecte a la diversitat i de foment dels drets socials i universals en el contingut i l’adequació a diferents grups d’edat són alguns dels criteris de la programació. A més, al web www.cinexic.cat , famílies i escoles disposen de material didàctic per a cadascuna de les cintes.