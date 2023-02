​Vuit projectes d’economia social acompanyats al Solsonès

Les comunitats energètiques i les cooperatives d’habitatge se situen entre els projectes més nombrosos

Xifres totals

Agroalimentació i cultura

Infografia general amb les dades del darrer any

ha acompanyaten el darrer any. Les iniciatives van des de cooperatives de serveis que agrupen persones professionals que fins al moment treballaven com a autònomes en diversos àmbits a cooperatives d’habitatge o comunitats energètiques locals.A part deld’una cooperativa o en la transformació d’una associació o empresa en cooperativa, l’Ateneu també ha ofert suport en altres àmbits com ara en l’obtenció d’ajuts i subvencions, la gestió econòmica i la legislació o la definició del model de negoci. Per exemple, pel que fa als acompanyaments a la consolidació i creixement de cooperatives existents, l’Ateneu ha donat suport a iniciatives com araUn 20% dels projectes acompanyats per l’Ateneu, que actua a les comarques del Bages, Berguedà, Moianès, Osona, Solsonès i Lluçanès, estan relacionats amb les. Enguany, a causa d’aquest creixent interès, l’Ateneu ha volgut tenir aquestes dues temàtiques com a eixos de treball, juntament amb les de cures i de territori. S’han organitzat diverses trobades sectorials, com la d’habitatge cooperatiu, que va comptar amb una trentena de persones assistents. També tenint en compte les xifres totals anuals, en aquest darrer any hi ha hagut gairebé 2.500 persones participants en les activitats, gairebé mil més que l’any anterior. Pel que fa als sis anys d’existència de l’Ateneu, els acompanyaments totals ascendeixen a 456 i les cooperatives constituïdes s’apropen al centenar, ja que sumen 99.La posada en marxa dels cercles de treball agroalimentari i de cultura ha estat una de les grans novetats d’enguany. Els cercles han acompanyat 13 i 20 projectes, respectivament, i han portat a terme 262 i 151 hores d’acompanyament. A més, entre totes les entitats de l’economia social que formen part de l’Ateneu s'han comptabilitzat un total de 57 nous llocs de treball i 13 constitucions de cooperatives. A la primera assemblea de l’any de l’Ateneu, que es va portar a terme a l’alberg cooperatiu Els Caus de Mura, es va treballar en la construcció d'escenaris de futur i l'elaboració de propostes per la transició ecosocial, i es va aprofundir en els àmbits del teixit comunitari, la incidència política, els ecosistemes i l’entorn natural i el teixit productiu. Per altra banda, es van dibuixar certs reptes per incloure en el pla de treball, per exemple la cocreació de política pública, la revalorització i priorització de feines essencials, el repoblament i reactivació rural, la corresponsabilitat alimentària, l’ecodependència i la cultura com a bé essencial.L’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central és l’espai de trobada, aprenentatge i reflexió col·lectiva, cooperació i transformació social de les comarques centrals, que forma part de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius. Es tracta d’un total de 14 ateneus cooperatius, l’actuació dels quals s’emmarca en el Programa d’Economia Social de la Generalitat de Catalunya.