El Sermó del Carnaval infantil 2023

Presentat per Miquel Pérez i Max Rendé Foto: Ramon Estany

El sermó infantil complet:

Els sermonaires infantils, Noa Obiols i Pere Terricabras Foto: Ramon Estany

La Plaça del Camp plena de gom a gom Foto: Ramon Estany

En un acte presentat per Miquel Pérez i Max Rendé, de la MiniJunta, una plaça del Camp atapeïda de famílies va escoltar dilluns el sermó elaborat per les escoles del Solsonès. Els sermonaires infantils, Noa Obiols i Pere Terricabras, han fet el repàs dels fets de l’últim any.El text satíric no ha estalviat crítiques a les institucions, com la lentitud en el canvi de fanals de La Coma, el menjador escolar de ZER o la manca de suport de l’Ajuntament i el Departament d’Educació a l’escola de Llobera.Avui és el nostre diai tenim la plaça ocupada.Per això recordem als de més alçadaque deixin pas a la mainada.Què ha passat durant l’any?I a la comarca?Fem-ne un bon repàsperquè callats no ens en quedarem pas.Aquest estiu molts focs han començati molts boscos s’han cremat.La gent s’ha espantati molts accidents han passat.El preu ha pujat més amunt que Montserrat.No obris la bústia si no et vols arruïnar.I si l’obres, acluca l’ullperquè t’hi trobaràs la factura de la llum.Ara se’ns posa la pell de gallinaperò no per anar a comprar paper de vàter,sinó per emplenar el dipòsit de gasolina.Molta pluja fa falta,de sequera n’hi ha.Els pantans s’han buidati restriccions ens han posat.Malgastar l’aigua és un pecat!La nova era ha començat,de la Champions hem marxat,la copa d’Espanya hem guanyati a la lliga ens hem quedat.El Mundial ja s’ha acabat.Argentina l’ha guanyat,Espanya ens ha decepcionati a la Xavineta hem pujat.L’hivern de cop ha arribati al Port del Comte per fi ha nevat.Els preus han pujati pagant el Forfet m’he arruïnat.Al port, dels meteoròlegs n’estan farts.Diuen que neva i... toca’t la pera!A la matinada, un tip de fer neu es fani de neu per esquiar, ni un gram!Els fanals de La Coma estan canviant,al setembre van començar.Molts fanals per col·locari poques persones per treballar.Dels cinquanta-quatre, ara mateix,només n’han instal·lat quatre!Sort que no les han tret totes a la vegada,ens hauríem quedat amb La Coma apagada!Al municipi de Riner,una fira de Nadal van fer.Cap aquí, cap allà,El Miracle podràs visitar.Alguna neula casolana, tastari un premiat formatge, comprar.Els nens i nenes de Freixinet,a futbol volen jugar.Ningú podrà marcar un gola aquest equip de futbol.Per fi podran estrenar l’equipacióque han dissenyat amb molta il·lusió.Lila i groc són els seus colorsi aquests seran els guanyadors.A Navès, els veïns han patrullati alguns lladres han enxampat.Nosaltres us diem ben alt i clar:per robar en una escola se n’ha de ser molt de desgraciat!Els nens de l’escola aviat serem de color verd!Serà culpa del canvi climàtic? O un nou virus que han descobert?És que al menjador només ens donen llegums i verduretesno fos cas que amb massa tall ens caiguéssin les dentetes!A Ardèvol, les llavors han arribat.Són els infants més petits de l’escola,tot i que fan vida al nostre edificiperquè el seu mòdul no té desperdici.A Pinós, teníem una carretera estreta i plena de forats,ara sembla de tres carrils i hi ha un munt de senyals.Els de Vallmanya són molt espavilats!A veure si tindran polítics comprats...El menjador de l’escola ja no el fem al local,han obert de nou el restaurant de Cal Bosch,el menjar està més saborós però el monitor ha tocat el dos!Ens ha canviat pel Parc de les olors!A Sant Climenç, de mestre hem canviatperquè el Ramon Segués s’ha jubilati així els nens l’han enyorat.A partir d’ara, els camions podran passar amb més facilitatperquè una paret, l’Ajuntament ha escapçat.Potser ja ho sabeu, però famílies noves han arribati tots n’estem encantats!A Llobera, el jovent va criant.Vinga canalla, vinga canalla!I a l’escola estem tan atapeïtsque ja n’estem tips!L’Ajuntament, bajanades va fent:Llops de ferro, gàbies de contenidors i un gran aparcament.Dins del consistori tothom mana però ningú agafa el timóper donar a l’escola una bona solució.El Departament tampoc s’hi vol posar,ves que no s’hagin d’arremengar.Si no ens fan arribar ni els ordinadors,com solucionaran aquest tema tan dolorós?A Lladurs, obres fani la pista ens han desmuntat.Uns vestidors construiranque les vistes ens trauran.Pels quatre habitants que hi hasemblarà un circ Romà.Tenim una sala feta una porqueria,i un ajuntament que ni se la mira.Els dies de pluja abundant,aigua entra per sota la porta.Més que una sala, sembla la Mar Morta.Solsonins i solsonines,tant si sou petits o grans,aquests dos xerramquesus desitgem unMOLT BON CARNAVAL!