El Sermó del Carnaval

Foto: Ramón Estany

Un dels moments més esperats pel públic local és el sermó, enguany llegit per Ester Vila i que, com sempre, va posar el dit a la llaga als fets més rellevants de l’últim any. Els talls d’internet, el projecte de parc solar a la Torregassa o l’adscripció de Torà i Biosca al Solsonès van ser alguns dels temes tractats. A tres mesos de les eleccions municipals, però, la política hi va tenir una presència destacada, amb referències a la candidata de Junts, Elis Colell i també a la candidata a la reelecció, Judit Gisbert.El tanatori, la campanya de conscienciació pels excrements de gos, la nova plaça del Camp, l’escola del Vinyet o les iniciatives de promoció del comerç han format part de la repassada de l’any.Pel que fa al Solsonès, el sermó ha posat l’accent en les reivindicacions de millora salarial per les treballadores familiars del Consell Comarcal i també al traspàs del Centre Sanitari al CatSalutLa lectura va acabar amb un emotiu record a tres carnavaleros traspassats recentment: Ramon Gualdo, Ton Ramonet i el Dr. Blanch.A la memòria del Ton Ramonet.Encara que ens hagis dit adéusabem que a cada Carnaval hi seràs.Salut ciutat de Solsonaque el gran Rei ja ha arribatper portar-nos la gran novaque el Carnaval ja ha entrat.Salud, ciudad de Solsona!ya os podéis limpiar el anoque este año el sermónlo haremos en castellano!Un veintisinco por sientocomo hasen en la escuela,obligados, como Franco,en los tiempos de mi abuela.I nosaltres, carallots,ens ho empassem sens rexistar.No ho veieu que el nostre deureés salvar el català?Colla de jutges inútils:botiflers sense mesura,Un autèntic perill públicen contra de la cultura!En comptes de protegir-nosells només ens volen mal.Últimament es comportencom autèntics criminals.Ja ho deia la meva àviaadvocats, procuradors.baixen, de la maneta,a l’infern de dos en dos.Són temps de canvis convulsosi el clima li toca el rebre.Aviat el Mediterraniserà eixut com el riu negre.S'ha mort el papa, la reina,de guerres n’és ple el móni els nens de fora Solsonaentren al ball de bastons.L’internet ens falla tantcom una escopeta de fira.N’avancem més amb dos pedresper encendre una guspira.Cada cop que hi ha algun tallens fan cagar per l'esfínter.Més d’un l’han deixat a mitgesmentre es connectava al Tinder.Les dones empoderadesja hem anat perdent la pori pobre d’aquell qui s’acosti:fill de puta assetjador.Plácidos, Alves, Gordillos...Colla de vividors!Us teníem molt d’afecteperò sou tots uns violadors!Surtin a llum les denúnciesper tal d’aturar els atacs.Homes, fi de la juerga:s’ha acabat la impunitat.Per si no n’hi havia prousón temps durs per la culturai en ple segle XXIencara viu la censura.Ho veiem a TV3com expulsen tertulianssi algún gag o animaladase’ls escapa de les mans.Tot per dir grans veritats:quan d’Espanya els emborratxes,tots sabem que els socialisteses converteixen en fatxes.Per ‘xò fem aquest sermóper dir coses sense embutsi aquell que això no li agradique es vagi rascant a gust.Posem-nos a fer safreigdurant la propera estonai anem comentat les cosesque han passat aquí a Solsona.Als qui heu vingut de forai res esteu entenent,aguanteu-vos una estonai sinó: au i bon vent!Ens ha nascut una estrella!A tothom ens ha sorprès.Junts aspira a la victòriaamb un candidat de pes!Ningú s’ho podia creure!Que em pessiguin bé la pell!Com pot ser que a Convergènciapresentin l’Elis Colell?Ens han fitxat una actriu:la reina de l’espectacle!Què és, sinó, la política,doncs, un autèntic teatre?Com a qualsevol ficcióhi ha una lliçó de vida:el que ens diuen en políticaes converteix en mentida.De xerrar, en sap tant com vulguis,però continguts: res de res.Ja ha arribat el populismeal bell mig del Solsonès!Et parlarà de Solsona,dels gegants, del Castellvell...Però d’ordenances i urbanismeen sap menys que un de Pinell!Elis, Elis, putxinel·lis.Qui t’ha vist i qui et veu,potser som un pèl injustos.Tants riures que ens has donati ara ens fas plorar a disgustos.Posant a parir a tot cristoper Carnaval, quins collons!i ara ens vols fer d’alcaldessaquan venen les eleccions.La cara se’ns queda a quadrosi també amb un pam de nasquan et veiem fer campanyajunt amb la Laura Borràs.Gairebé inhabilitadaper corrupta, i amb els ditsva adjudicant els contractesper fer rics els seus amics.També amb el Joan Solà,polític del bo i millor,que va pactar amb el jutgeper no entrar a la presó.Carai, Elis, quins amics!T’agraden les emocions.Més val que vagis amb comptei no et facis il·lusions.Ara potser sou col·leguesi aliats, no ho dubto gaire.Però si convé et deixaransola amb el cul a l’aire.Ho hem vist amb el Marc Barbens:com l’ha tractat el partit.Després d’anys, els companysde pressa li han fet el llit.Sense dir-li ase ni bèstiai sense cap miramentja no el volen d’alcaldablei l’han fotut ben calent.No us en fieu dels políticsque et deixen a l’estacada.Sinó, mireu com les gastatota aquesta cabronada!Han donat la campanada,són portada de revistaperò ara a dures penestenen gent per fer la llista.Això us passa per córreri no teniu prou esperit.Heu triat un cap de filesperò sense tenir un equip.Quin problema el dels partits:muntar una candidaturai això de convèncer gentes converteix en tortura.Es que això de la políticasi no s’hi pot ‘nar a sucarja em direu quin entusiasmea la gent pot provocar!I per ser l’ase dels copso ser criticats els primers,la gent el que vol és calmaque a casa s’hi està molt bé.La Judit també es presentaals quatre vents ho ha anunciatque la cadira és molt còmodai el seu cul ja ho ha notat.Per tal de donar la notícia,la plaça del Camp, d’urgència,es va haver d’inaugurar.Carai! Quina coincidènciaPortant poc temps d’alcaldessan’aprens ràpid: tot s’hi val!i la institució utilitzespel teu profit personal.Busques gent republicana,d’esquerres i idealistes,només falta que tambésiguin independentistes.Anys enrere aquesta tropavolíen ser independentsperò es veu que ser autonomistesara els posa molt calents.Venent-se per quatre engrunesl’esperança ens han frustrat.Enterren la Independènciai la nostra Llibertat!Ja es nota que vols guanyar:la ciutat ben capgirada.Com cada quatre anys, igual:ben empantanegada!Correm a aixecar els carrers:obres, fanals i ciment!Que es noti que alguna cosaestà fent l’Ajuntament.Parcs infantils i escales,si convé també avions.El que calgui per no perdreles properes eleccions.I aquest tanatori noutan bo com ho és el romescoamb neveres gegantinesper tenir els morts ben frescos.Però el que millor els hi surti d’això se’n fan un fart:gastar en coses inútils,la seva especialitat!De les caques que hi ha al terra,de gossos, això està clar,els hi posen banderetesvermelles; per tant, red flags.Un camp de banderes roges:ens marquen les cagarrines!Tenen tota la brigadacom jugant al buscamines.Al Camp una plaça nova,farcida de paviment.De tant grisa que l’han fetam’entra un alè depriment.Això sí, molta reformaperò si no em falla la vistahi continua ben plantataquell monument franquista.I en veure’n el pressupostde poc que trec la freixura.Doncs hi ha més zeros al númbruque no sarna dins la Fura.Com si fossin pans i peixosque s’hagin multiplicat,un cop han fetes les obresels costos han augmentat.Inútils els funcionaris!No saben fer previsió!I qui es rasca la butxaca,després, és la població.I un cop ja l’han estrenada,ara, conflictes diversos:la guerra que han encetatentre els d’Arrels i els comerços.Hi ha qui vol sempre anar a peui que es talli tot el trànsit,però els botiguers volen cotxesper no morir-se de fàstic.No es volen posar d’acord,com gat i gos tot el dia,estan més esbarallatsque el Piqué i la Shakira.Els has de tenir molt grossosper voler aparcar al davantquan només vols comprar un donutsels diumenges a Cal Camps!L’Ajuntament, d’idees boges,creieu-me que en té rodatge.Ara li ha donat per una:subvencionar un curtmetratge.Després de fer-se TikTok,Twitter i també Instagramara ja només els hi quedaque es facin un Only Fans.Ja em direu si m’equivocoperò no seria morbóspoder veure un funcionaridedicant-se a fer el mandrós.Volen promoure el comerç:que venguin a esgarrapades,però mentrestant tots els localstenen les portes tancades.Per cada duro que es gastentanca una altra botiga.No volen veure-ho i ho tapenposant una foto antiga.Un nou bisbe que ens arribai no vol aixecar pols.Després d’uns quants anys convulsosdiu que no vol fer soroll.Però als del grup de teatreja els hi ha tocat el crostó:prou d’enriure-se’n del clero.Aleix: ni oblit, ni perdó!Del Novell i el seus deliris:vida, obra i miracles.Que fàcil és viure a costade les misèries dels altres.Tot val per sortir als mitjans,però a l’hora de la veritates veu que de la películas’inventaven la meitat.Això sí, per rebre el bisbecorrem a treure els gegants!No fos que ens modernitzéssim.Però tot és igual que abans.Vinga a retre pleitesia,cap al poder clerical.Més que una ciutat modernasom un poble medieval.Judit, prô què t’ha passat?Has ben perdut el senderi!En nom de l’Ajuntamentfas sortir els improperis.No us fa vergonya als d’Esquerra?!Per què no us haveu plantat?Com es nota que l’Esglésiaus els té ben agafats!Al Vinyet, la nova escola,la tenim inaugurada.Ara gairebé fa un anyque els nens ja l’han estrenada.És un cole innovadord’aquests amb mestres moderns.No celebren el Nadalperò si les festes d’hivern.Ni Sant Jordi, ni la mona:no s’hi val a desfassar-se!Ara enlloc del Carnavaldeu ser el temps de disfressar-se.Prohibit fer referènciaque faci olor a religióCarai quina incongruènciasi ho fan amb imposició.Els ve el conseller Cambray:una visita d’alçada!I en només posar-hi un peuja rep una escridassada.És el que més es mereixel cap de l’Educaciósi es dedica a suprimirels serveis per la inclusió.El que ha lograt té mèrit:ha tingut ben emprenyadesno només els pobres mestres,també els pares i les mares.Enlloc d’assumir la culpai evitar crits sorollososen fuig cames ajudeu-metot protegint-se pels mossos.El Consell, en té de quartosper fer fires i festetesi alimentar a uns quants capgrossosamb jornals i bones dietes.Que si el gerent, que si la Sara,consellers molt honorables...però les treballadores socialstenen sous molt miserables.Netegen culs i ferides,cuiden als necessitats.Un monument jo els fariaperò al Consell no ho han pillat!Terra de les mil masieson no hi ha ningú al volant.Ja ens diràs que cony fots, Sara?La comarca se’t fa gran!T’han plegat més consellersal transcurs del teu mandat.Es pots saber el què els hi donesque els tens tots tant espantats?Anys i panys de Convergènciaens van esgotar la paciènciai us vau fer un tip de pregonarde com la sabíen cagar.Però ara ja en fa vuit anysque vau aterrar al Consell.De què ens ha servit el canvisi tot és un desgavell?Reunions per no dir res,us passeu tot el sant dia.Més valdria que us quedessiual sofà rascant-vos la figa.Per no dir dels organismesque tot sovint ‘neu creant.Us penseu que és un concursd’idees inversemblants?Ara un altre xiringuitoper la Transició Energètica.Sort que tenim la bocaa prova de diurètica.O el que seria el mateixque tothom ho entengui, aquí:ens esteu dient que plouprô resulta que és pipí.Quan algú es posa malalt,el tortura un gran calvari.No per cap molèstia oculta:és que ha passar a consultacap al Centre Sanitari.Els seus metges t’assegurenabsoluta intimitat,però creu-me que quan en surtsja en va ple tot el veïnat.Quan vulguis demanar hora,ja pots ‘nar seient al terra:hi ha pacients que encara esperen,ui!, des d’abans de la Guerra.El personal sanitaries queixa i va reclamanti és que això de treballares veu que els cansa bastantLa cosa no va ni a tirosno s’aguanta, ni un més segonper ‘xò els del Consell, de sobre,es volen treure el marrón.Que se’l quedi aquell qui vulgui,que el regalin si convé,que més malament que arasegur que no ho poden fer.Esquerra i els de la CUPja no volen més batusses:que ho gestionin des de forai així s’espolsen les puces.En canvi els exconvergentspensen que serà un desorii reclamen que el controlsigui des del territori.Ja s’han vist aquests políticsquins són els seus postulats?Però si sembla que els papersse’ls hagin intercanviat!Resulta que els progressistesara se’n volen desdiri els de dretes, en canvi,a la força retenir.No fos cas que la majoriadel Consell puguin canviar:si li clínica va fora,no hi podran pas ‘nar sucar.Com collons ho aturareu?No fareu cap contrapès,contra les plantes solarsque envaïran el Solsonès?Regalareu la comarcaa uns voltors que, especulant,a costa dels nostres boscosla butxaca s’ompliran.No em direu que no és bonic.No em direu que no és bell.Les plaques solars que es veurandes de dalt del Castellvell.Els turistes, de visita,fugiran esparverats:“Quina comarca més lletjaamb camps de ferro colat!”Sumem una altra aventura:erem pocs, per variar,i ara volen endossar-nosels de Biosca i de Torà.Els alcaldes de pagèss’ho miren amb desencís-pobre d’aquell que els hi robiel seu trosset de pastís!-:“Malvinguts de la Segarraque ens prenen per passarellsi nos quitan de las manosles cadires del Consell!”L'adhesió ve dirigidades de dalt i també a dit.I els seus pobres habitantsque no hi tenen res a dir?Ni un pobre i trist referèndum?Quin panorama més lúgubre.Que ràpid que han oblidat,els polítics, l’1 d’octubre!En fi. Tanquem la carpeta.Donem-ho per acabat.A mi no em queda més bilis:crec que tot ho he vomitat.I si pel cas algún temaens hem deixat al tinterno hi patiu, ens ho dieu,i ja en parlarem l’any que ve.Abans, prô, un petit record,un pensament que jo exaltoen memòria d’un bon homecom va ser el Ramon Gualdo.Era un actor de luxe,un sermonaire de pro.Recordem-lo aquí a la plaçaamb autèntica emoció.També al Ton i al doctor Blanchus tindrem sempre presents.En sou part d’aquesta festai ho sereu eternament.Solsonins i solsonines,de dins i fora els portalsque no s’aturi la grescai tingueu BON CARNAVAL!