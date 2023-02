​Ares Navarro enceta temporada pujant al podi a l’Ametlla de Mar

Ares i Ester Fornell (entrenadora)

Els dies 18 i 19 de febrer, a la població de l’ Ametlla de Mar (Tarragona), es va celebrar el OPEN de NIVELL 11 de la categoria JUVENIL (nivell màxim del patinatge català, espanyol i internacional), on el Solsona Patí Club hi va estar representat per Ares Navarro Casafont, acompanyada de la seva entrenadora Ester Fornell.Aquesta competició és puntuable pelque dóna accés alsque es celebraran durant els mesos de maig i juny.El dissabte 18 de febrer, en ple Carnaval de Solsona, es van dur a terme les competicions del Programa Curt amb més de setanta patinadors. L’ Ares va realitzar uns bons entrenaments i cal tenir en compte que aquesta era la seva primera competició al iniciar temporada. Durant els entrenaments s’entreveia que el nivell de totes les patinadores era altíssim i calia estar atents a tots els elements del programa.Quan la nostra patinadora va sortir a competir se la veia tensa, tot i així va realitzar un bon programa però deixant de sumar molts punts. Finalment, i volem destacar que aquesta temporada l’ Ares pot aconseguir estar en unes posicions molt elevades a nivell de Rànquing i també a nivell català gràcies al seu nivell, fruit del dur treball realitzat durant mesos.El diumenge 19 de febrer, va tenir lloc la competició del Programa Llarg, amb més de seixanta patinadors. Durant els entrenaments la nostra patinadora va mostrar el seu elevat nivell aconseguint executar tots els elements de manera brillant. Però tot depenia del moment de competició i de l’elevat nivell de tots els patinadors juvenils.Per l’ Ares era un repte aquesta competició perquè estrenava programa amb més durada i nous elements. Va sortir a pista amb decisió sabent exactament els objectius marcats en aquesta competició, i la nostra patinadora va aconseguir unes puntuacions brillants en components (les més elevades) i també en tècnica, tot i que encara li faltava sumar molts elements que estan en evolució. Durant tota la competició sabíem que era molt difícil estar dins dels millors i calia competir amb seny; i aquest fet va dur asegueix treballant així per aconseguir els teus objectius: vas perbon camí !