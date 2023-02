La Fundació SHE organitza dues jornades per a la presentació dels GAM a Cardona

El dissabte 4 de març intervindrà a l’Auditori Valentí Fuster en David Bueno, doctor en Biologia, qui presentarà la xerrada anomenada “L’art de persistir”. L’esdeveniment finalitzarà amb l’espectacle de dansa d’en Víctor González acompanyat de música en directe

Agustina Orsi

Acte del dissabte 25 de febrer

Acte del dissabte 4 de març

David Bueno

La Fundació SHE, amb el suport de Fundació “la Caixa”, prepara dues sessions informativesobertes a tothom per explicar la nova fase de l’estudi científic Healthy Communities: Els Grups d’Ajuda Mútua. En aquesta fase els participants adopten un nou paper més autònom i participatiu. A partir de l’abril, es formaran diferents grups, amb un lideratge distribuït o col•laboratiu, i es duran a terme sessions de recolzament i ajuda entre iguals amb l’objectiu de millorar els hàbits saludables.Els grups seran d’entre 6 i 12 participants i es podran configurar de diferents formes: per objectius de salut i edat, per pertinença a entitat o empresa o per afinitat. En aquestes dues jornades informatives parlarem més en detall sobre com unir-se o configurar un grup i en què consistiran aquestes sessions de recolzament.L’Auditori Valentí Fuster acollirà el dissabte 25 de febrer a les 18.00h una xerrada per a joves a càrrec de la psicòloga i sexòloga Agustina Orsi. Ella, a part de dedicar-se professionalment a la teràpia individual i de parella, assisteix a instituts d'arreu del territori per a dur a terme xerrades sobre educació sexual. També té un perfil a Tik Tok amb 125K seguidors on dona consells sobre aquesta matèria. Durant aquesta jornada parlarà d’autoestima, sexualitat, model de relacions i consentiment. Temàtiques essencials en elbenestar emocional dels joves. El grup de música Flux complementarà les intervencions de l’Agustina amb cançons de consciència crítica relacionades amb cada afer.El dissabte 4 de març a les 18.00h tindrà lloc a l’Auditori Valentí Fuster de Cardona la conferència “L’art de persistir” a càrrec de David Bueno, doctor en biologia i professor de genètica a la Universitat de Barcelona. La seva trajectòria professional i acadèmica es centra en la genètica del desenvolupament i la neurociència, i la seva relació amb el comportament humà, també en l'àmbit educatiu.Col·labora habitualment com a divulgador científic a Catalunya Ràdio, el Diari Ara, La Vanguardia etc. Ens presentarà "L'art de persistir", una aventura meravellosa per l’interior del cervell que ens mostrarà el camí per seguir avançant en l’àmbit personal i construir, a la vegada, una societat millor. L’acte finalitzarà amb l’actuació de dansa del cardoní Victor González acompanyat de la pianista Anne Dardey de l’Escola Musicant de Cardona.