Jornada sobre eines i recursos de suport a la transició i eficiència energètica a masies i cases de poble

Cada any amb l'inici del nou any es du a terme el plenari del projecte ACTUA- Fem coses al Baix Solsonès i rodalies (actua.larada.coop). Es tracta d'una trobada on l'equip de l'Arada i les persones participants expliquen què s’ha fet al llarg de l'any, i es recullen les impressions i propostes de millora de les persones assistents. Es tracta d'un acte obert a tota persona interessada, des de veïns fins a administració local, passant pel teixit socioeconòmic i associatiu.Per motius organitzatius, es demana inscripció prèvia enviant un correu electrònic a actua@larada.coop o trucant al 672 49 12 23 o al 693 05 44 37.El plenari ha de servir per acotar la feina de l'ACTUA a les necessitats dels pobles del baixSolsonès i rodalies. Per això enguany s’acompanya d'una xerrada sobre un tema de tantaactualitat com és la transició i l'eficiència energètica a masies i cases de poble. De la mà de la recent creada Oficina de Transició Energètic del Solsonès, de la cooperativa LluernaArquitectura i del Consorci Leader de la Catalunya Central, es presentaran les principals eines i recursos de suport a la transició i eficiència energètica (des de suports a comunitatsenergètiques fins a projectes de rehabilitació energètica d'edificis), i enraonarem sobre elmodel de transició energètica volem als nostres pobles.Pel que fa a la xerrada sobre la transició i l'eficiència energètica, des de l’Oficina Comarcal de Transició Energètica del Solsonès presentaran els principals models i programes de finançament.Les arquitectes de la cooperativa Lluerna donaran les nocions bàsiques per millorar l’eficiència energètica a les masies i cases de poble i parlaran de les principals subvencions on poder accedir.Finalment des del Leader de la Catalunya Central, Jordi Vilalta, presentarà la guia «Masies + Sostenibles» i les línies de treball del nou projecte LEADER per als propers 4 anys.Durant el Plenari de l’ «ACTUA, fem coses al Baix Solsonès i rodalies» es presentarà laprincipal feina feta al llarg d'aquest 2022 i les propostes de treball per al 2023. La feina delprojecte ACTUA s'organitza en grans àmbits de treball: El debat i la reflexió territorial (on som i cap on volem anar) , la sensibilització i divulgació sobre la vida als pobles del baix Solsonès i rodalies, el suport a l'acció associativa i l'economia social i solidària, i el suport i sensibilització sobre la situació en què es troben dones, gent gran i joves als nostres pobles. Alguns dels projectes que s’han desenvolupat el el marc del pla comunitari durant els darrers anys son: Projecte Enfila't: dones i sexualitats al món rural; Coop de Sol: compra col·lectiva de plaques solars; Arxiu de memòria popular; Suport i formació per projectes associatius; Compra i contractació pública responsable; Punt Coop al Miracle; Suport a la gestió d'associacions d'atenció a les persones: i també, Suport al disseny i inici de projectes.L'«ACTUA, fem coses al Baix Solsonès i rodalies» És un espai de suport popular i comunitari per als pobles del Baix Solsonès i rodalies. Des d'ell, i des del 2009, s’acompanya i es dona suport a l'acció local, conjunta i diversa perquè viure als nostres pobles sigui més agradable i sostenible social, econòmica i ecològicament. Es treballa pels pobles del baix Solsonès i rodalies (La Molsosa, Pinós, Castelltallat, Salo, Riner, Llobera, Clariana de Cardener, Llanera, Pinell de Solsonès), i pobles propers i amb relació amb els anteriors.