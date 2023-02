Guanyadors del concurs de disfresses infantils

Millor disfressa de grup Foto: Ramon Estany

Millor disfressa familiar Foto: Ramon Estany

Millor disfressa de parelles Foto: Ramon Estany

Millor disfressa individual Foto: Ramon Estany

El millor muntatge, la macedònia de fruita Foto: Ramon Estany

Un anys més, la sala Polivalent de Solsona es va omplir dilluns a la tarda de famílies i infants, per participar al, en el que és el segon any que es fa amb un nou format, amb un photocall enlloc de passarel·la, mentres l'animador Pep Callau diverteix a petits i grans.Prop d'van inscriure's al concurs, de les quals van rebre les preferències del jurat, un original vestit fet amb cucurutxos de paper, dos germanes vestits de saler i pebrer, una colla de petits científics que els acaba d'explotar l'experiment, una recreació dels 101 dàlmates i finalment un plat d epostres, on les protagonistes eren tot de petits disfressats de fruites.