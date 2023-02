​L’Orquestra Maravella tornarà a trepitjar l’escenari del Casino de Calaf

Hi haurà dues sessions de concert, una a les 16.30 hores i l’altra a les 18.30 hores (el concert és el mateix en ambdues sessions). A continuació, es realitzarà el ball.La Maravella és la raó suprema d’unesLa superació constant és un dels aspectes que caracteritza aquesta orquestra, amb una línia inesborrable de creativitat. La màxima invariable de la Maravella és la professionalitat absoluta i l’esperit perfeccionista com a garantia d’una solvència musical.Per assegurar-vos la localitat als espectacles cal comprar les entrades de manera anticipada a través del portal entrapolis.com o reservar-les al telèfon 93 869 83 77 o al 620 134 018 (Josep). També es vendran el mateix dia a taquilla, sempre que en quedin de disponibles. El preu pel concert és de 10 € per als socis i de 13 € per al públic en general, pel pack concert i ball és de 15 € per als socis i de 18 € per al públic en genera; i pel ball, és de 10 € per als socis i de 13 € per al públic en general.