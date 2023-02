​Ponts elabora 12.000 racions del seu tradicional ranxo per preparar els veïns per a la quaresma

Foto de grup dels cuiners del Ranxo de Ponts Foto: Anna Berga

La cap de cuina del Ranxo de Ponts, Rosa Boix, afegeix ingredients a les calderes Foto: Anna Berga

Representants institucionals i polítics remenant el ranxo de Ponts Foto: Anna Berga

Ponts (Noguera) celebra aquest dimarts una nova edició de la, l'acte popular més emblemàtic del municipi i que posa el punt al programa de Carnaval abans de l'inici de la quaresma. Els responsables de cuinar aquest plat tradicional preveuen repartir entre 10.000 i 12.000 racions a qui en vulgui i porti una olla o un altre recipient per endur-se'l, que des de primera hora del matí es cuinen a les 56 calderes que hi ha instal·lades a l'avinguda Font de Valldans. Enguany la festa ha retornat a aquest emplaçament després que el 2022 se celebrés a la plaça del Portalet per la pandèmia.El ranxo rememora unai que tenia com a objectiu preparar els veïns del municipi per al període de quaresma. Es tracta d'un plat calòric amb el qual s'ajuda a combatre el fred, tot el contrari de l'edició que s'ha viscut enguany, on el termòmetre ha arribat als 21 graus. Des de l'organització han afirmat que ha fet "molta més calor del normal" i, de fet, durant la jornada s'ha vist persones amb màniga curta i alguna que, fins i tot, ha utilitzat la tapa de l'olla que duia per ventar-se.El Ranxo de Ponts s'elabora amb. La cap dels cuiners, Rosa Boix, ha explicat que les calderes s'han posat al foc a les 6 del matí i ja no s'han tret fins a les dues del migdia, un cop tots els ingredients de l'àpat han quedat ben cuinats i a punt per servir a les persones que s'han apropat a la festa amb les seves olles o carmanyoles per endur-se'l a casa.Per elaborar-lo, s'han utilitzat, dues menys que en l'edició passada que s'han substituït per una de més gran. Boix ha explicat que el "secret" perquè de les calderes en surtin 12.000 racions és afegir caldo en el moment de servir., entre ells la delegada del Govern a Lleida, Montse Bergés, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, i el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, així com el president d'ERC, Oriol Junqueras, i l'exconseller Josep Rull.La tradició explica que la vigília de Carnaval, els veïns de Ponts passaven casa per casa per recollir el màxim possible d'ingredients per elaborar el ranxo. Avui però, són pocs els que en continuen lliurant quan els passa la comitiva que porta a terme aquesta acció coneguda com a 'Lali-lali', i normalment