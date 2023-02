Premi Hera de periodisme i comunicació per la periodista solsonina Noemí Vilaseca

El convoca l’, una entitat sense ànim de lucre única a Catalunya que té com a objectiu fer difusió ii fer prevenció per millorar la qualitat de vida de les afectades. El reconeixement per a Noemí Vilaseca és per la secció al diari Ara titulada “Feliçment, dones”, dedicada a donar visibilitat a les dones representatives de diferents col·lectius i realitats a les comarques de Ponent.La segona edició dels premis també ha reconegut la gerent i fornera del Forn de pa Segura Marta Segura en la categoria de cultura per la recent creació del Pa Hera, elaborat per minimitzar les patologies que poden sorgir en l’etapa de la menopausa. En l’àmbit de l’emprenedoria s’ha guardonat Mireia Serra, creadora del porfintu.com, una plataforma de cursos i classes online amb exercicis per millorar l’estat físic de les dones durant la menopausa i l’osteoporosi. En investigació i recerca el premi ha estat per a la psicòloga i sexòloga Montse Iserte. Amb la seva empresa Sensual Intim ha participat en projectes que han revolucionat la salut íntima de les dones. També forma part de la iniciativa Dàlia, que pretén apropar productes i informació a les dones en l’etapa de la menopausa. Finalment, també s’ha atorgat el Premi Hera Dona Emblemàtica a la cuinera Carme Ruscalleda, l’única dona al món que acumula set estrelles Michelin.Els Premis Hera han rebut. El guardó consisteix en una escultura feta especialment per a l’ocasió per l’artista Miquel Àngel González que replica el logotip de l’associació. El lliurament de premis serà