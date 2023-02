​L’Elefant es consolida

Ni el Carnaval distreu els escaquistes solsonins, que segueixen segons a la classificació, ½ punt darrera el Bellcaire.Diumenge de Carnaval, 19 de febrer, però la lliga d’escacs no s’atura... L’Elefant de Solsona va rebre un filial del Mollerussa.Vagi per davant un reconeixent la gran feina feta pels del Pla d’Urgell quant a treballar el planter, però aquesta vegada l’experiència dels solsonins va prevaldre sobre els joveníssims mollerussencs.Elera molt superior en ELO al seu rival, i així va ser, sense donar cap mena d’opció.El, en el seu debut a l’equip federat amb només 8 anys, es va trobar còmode i, poc a poc, va anar agafant avantatge fins consolidar-lo amb un mat que li donava la victòria.Elno es va refiar de la joventut del rival; va anar sense pressa, agafant avantatge fins a teixir una xarxa de mat.Elaconseguia peça d'avantatge en una maniobra tàctica entre l’obertura i el mig joc, que fou decisiva per fer escac i mat.Quan un equip es troba aquests resultats de 4-0, tindria tendència a desesperar-se com Ari Ziegler, jugador i president de la federació sueca d’escacs,La propera setmana, desplaçament a Lleida per jugar contra un dels seus filials.De nou, recordar-vos queper jugar. Tothom hi és benvingut.