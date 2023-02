Aquest passat diumenge, 19 de febrer, s'ha disputat la, amb més de 21.000 inscrits. Entre els corredors, no hi ha faltat l'atleta solsoní, que ha demostrat un cop més el seu bon nivell físic, ja que ha entrat 180è a la general i primer d ela seva categoria amb un temps de 1h11'57" que significavade la distància.Un bon resultat que se suma al dels seus companys d'equip. Mireia Guarnera "volar" per els carrers de Barcelona, marcant un crono final de 1h13'33". Cal destacar també el registre de Xavier Rodríguez fent 1h08'58" (MMP).La cursa va ser guanyada pel kenià Charles Kipkkurui Lengat amb un temps de 58:53′ per a establir un nou rècord en la Mitja barcelonina, 13 segons per sota del rècord fins avui vigent que va aconseguir l’any passat Haftu Teklu (59.06’).En la categoria femenina, la guanyadora ha estat la keniana Irine Jepchumba Kimais batent el rècord de la prova que va establir en 2015 Florence Kiplagat (1:05:09h), millorant-ho en 32 segons amb un temps de 01:04:37h.