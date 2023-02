​Un explotador de dones és influencer

Un home carregat amb delictes molt greus tenia, fins fa pocs dies, milions de seguidors arreu del món.li agrada llegir les seves porqueries: «les víctimes de les agressions sexuals comparteixen la responsabilitat amb els seus agressors», «és lògic que un home pugui pegar les dones», «fins i tot pot destrossar-ne les pertinences o asfixiar-les si decideixen sortir de casa sense permís», «les dones de divuit anys són més atractives que les de vint-i-cinc perquè han estat amb menys homes», «les dones pertanyen als homes»...«les vacunes no serveixen per res», «el canvi climàtic no existeix» «les escoles han estat inventades per rentar el cervell als nens»., s’ha convertit a l’Islam; i tot i que el seu pare és negre, també és xenòfob.perquè li va semblar que no seria tan perseguit pels seus delictes: tràfic de persones, abusos sexuals de dones, estafes piramidals, promoció de l'ús de la violència en entrevistes per televisió ( com és que no el van expulsar?)...algunes xarxes, com Ínstagram, Facebook o TikTok li han tancat els contes però es va passar a Rumble i va ser l’aplicació més baixada d’Apple Store.El juliol passat. Llastimós.El seu comportament masclista, al Gran Hermano de la televisió britànica (amb un vídeo en el que picava una dona amb un cinturó) va ser un èxit: tot i ser-ne expulsat, va aconseguir ampliar el seu número de seguidors.Com si encara quedés(que cal rastrejar-la amb lot), afortunadament ( i això ens permet pensar que encara queden brases o una mica de caliu) el desembre passat, va ser detingut i acusat de formar part d’una organització criminal dedicada al tràfic de dones, per captar joves a través d’internet i retenir-les després en un habitatge per explotar-les sexualment, a més d’obligar-les a enregistrar material pornogràfic i per violació.Abans, però, per aprofitar el seu malèfic èxit a les xarxespresumint dels gasos que emeten els seus trenta-tres cotxes de luxe. Ella va respondre-li que li enviés un correu electrònic a energiadepenispetit@buscateunavida.com.Al menys, els milions de seguidors d’aquesta desferra humana que també són masclistes, xenòfobs, d’extrema dreta... i volent suposar que no són delinqüents ni violadors (però segurament alguns em sorprendrien). Per sort, les persones amb dignitat i decència intenten preservar els seus cercles vitals defugint bèsties i bestieses.I és que fa ràbia i dolor agut que puguin existir, a més de tun petit grup femení gaudint amb els seus fàstics vomitius masclistes.