vine al Museu de Solsona a descobrir “Les mil cares dels museus”. Amb aquest lema ladurant dues setmanes, del 20 de febrer al 5 de març, incidirà amb el valor humà dels museus amb les persones que hi treballen com a protagonistes. A través de diverses activitats els museus que formen part de la XarxaEn aquest enllaç podeu trobar tot el programa: https://patrimoni.gencat.cat/ca/museusdelleida/campanya-les-mil-cares-dels-museus-

xarxa-de-museus-de-les-terres-de-lleida-i-aran “El museu en viu i en directe” és l’activitat que durem a terme al Museu de Solsona. Unaal museu durant el recorregut de la qual les visitants aniran descobrint de la mà dels protagonistes tot el que hi passa cada dia. Restauradores, educadora, agent d’atenció al públic, arqueòloga, historiadora de l’art, director, ecònoma, comunicadora, historiadora, conservadora... dins els espais del museu desenvolupant i donant a conèixer les tasques que els són pròpies. Una visita on descobrireu totes les interioritats de la casa, tots els ets i uts.Tot això serà eli és una activitat gratuïta. Està adreçada a tots els públics i hi haurà opcions d’itinerari adreçades als més petits.Us convidem a gaudir d’aquesta jornada on podreu fer un recorregut pel museu des d’un punt de vista totalment diferent,