Foto: Ramón Estany

Foto: Ramón Estany

Enguany, al, han volgut destacar els sis moments més punyents, les cleques més agudes, i ho han visualitzat al final del Sermó amb un combat de boxa. Dos boxejadors se les anaven engaltant, amb cada verset, on es criticava els problemes d'internet a Solsona, els casos mediàtics d'agressió sexual, l'escola El Vinyet i les tradicions, o les candidates de Junts i Esquerra a les municipals."L, ens falla tant com una escopeta de fira. N'avancem més amb dos pedres, per encendre una guspira.""Ens ha nascut una estrella. A tothom ens ha sorprès.espera la victòria amb una candidata de pes. Ens parlarà de Solsona, dels Gegants i del Castellvell, però de taxes i Urbanisme, en sap menys que un de Pinell!!!""Latambé s'ha presentat. Als quatre vents ho ha anunciat. Que la cadira és molt còmoda i el seu cul ja ho ha notat. Busca gent republicana, d'esquerres i idealista, només falta també que trobi algun independentista.""Placidos, Alves, Gordillos, colla de vividors. Us teniem tots en estima, però sou tots uns"Tot per dir grans veritats. Quan a Espanya els emborratxes, tots sabem que els socialistes es converteixen en"És un, d'aquests amb mestres moderns. No celebren el Nadal, però sí les festes d'hivern"