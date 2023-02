El 324 repassa amb imatges històriques els principals Carnavals de Catalunya

Aquests dies de Carnaval, el canal 324 () ha recollit diverses imatges històriques d'aquesta festa: un repàs a la festa de la disbauxa a Catalunya on veiem instantànies de les poblacions amb un Carnestoltes emblemàtic com Barcelona, Platja d'Aro, Sitges, Solsona, Torelló o Vilanova i la Geltrú.Han recuperat algunes imatges històriques amb l'ajuda de diversos arxius. Hi ha fotos des de principis del segle passat fins a mitjans dels anys 80, que recullen les rues, desfilades i balls que fan vibrar el país.En el cas de Solsona, hi veiem la imatge d'algunes persones disfressades, als anys 30. (Arxiu Vicens, Arxiu Comarcal del Solsonès).