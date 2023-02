L'actor Lluís Marco, Matarruc d'Honor 2023

Superant una prova del mercat del Carnaval Foto: Ramón Estany

Apunt biogràfic de Lluís Marco

Visitant la Vinícola Foto: Ramón Estany

Després de la inauguració del monument Foto: Ramón Estany

Detall del monument Foto: Ramón Estany

Foto de grup amb l'ajuntament del Carnaval Foto: Ramón Estany

Superant un altra difícil prova del Mercat Foto: Ramón Estany

Aquesta tarda s'ha desvetllat una altra de les incògnites de cada any al Carnaval de Solsona. La identitat del Matarruc d'Honor, que enguany ha recaigut en l'actor Lluís Marco i Fernández.Marco ha arribat puntualment a les 4 de la tarda, dalt del vehicle oficial del Carnaval, i ha estat rebut pel president de l'Associació de Festes, la Carnestoltes i l'ajuntament del Carnaval. Tot seguit, han fet una ràpida visita al mercat del Carnaval, on el Matarruc d'Honor ha posat a prova el seu equilíbri i físic. No ha faltat una parada a La Vinícola, un establiment emblemàtic de Solsona, on han tastat el típic moscatell.Al Portal de la Plaça del Camp, Lluís Marco ha inaugurat el monument del Carnaval. Aquesta nit, rebrà les orelles de ruc i participarà en la penjada del Ruc, després d'assistir a la Rua del Carnaval i al ballets del folklore carnavaler.És pare del jugador de bàsquet Carles Marco i de l'actriu Marta Marco. Habitual en les produccions de Televisió de Catalunya, destaca el seu personatge de Sergi Llopart a la sèriei també pel de Dr. Antonio Dávila ai en la seva seqüela,, ambdues emeses per Telecinco en l'àmbit estatal. També és destacable la superproducció d'Antena 3,. Ha participat també en les sèriesper TV3.Amb una extensa trajectòria teatral, ha estat molt lligat professionalment al Teatre Lliure, i en obres com Romeu i Julieta, Soldats de Salamina, Rock'n'roll, Nixon-Frost o Copenhaguen. El 2013 actuà a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya amb Fum, dirigida per Josep Maria Miró Coromina. El 2021 va formar part del muntatge deamb el director lituà Oskaras Koršunovas.Marco ha col·laborat també en nombroses pel·lícules. També ha treballat en programes de ràdio i com a actor de doblatge. De 1983 a 1998 realitza doblatges per TVE i TV3, indistintament en castellà i català, arribant a doblar habitualment a Ben Kingsley, Harvey Keitel, Colm Meaney, Pete Postlethwaite, Geoffrey Rush, Kevin R. McNally o Danny DeVito.