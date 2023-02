Dinar de germanor a la Polivalent

El dijous 16 de febrer, l’Associació Amisol ha estat amfitrió d’una trobada de centres ocupacionals (servei d’atenció diürna per a persones amb discapacitat intel·lectual) a Solsona.Amb la temàtica “Coneixem el Carnaval de Solsona”, els participants han gaudit d’una visita guiada pels carrers enramats del nucli antic de la mà de Solsona Experience, durant la qual s'han explicat anècdotes i detalls molt divertits i curiosos del Carnaval de Solsona.Seguidament, la Clara Pallarès, membre de la junta del Carnaval de Solsona, ha tingut l’amabilitat d’acompanyar-los a fer ballar el Pop a la Plaça del Camp. Han acabat la jornada amb un dinar de germanor a la sala polivalent que ha estat tot un èxit!En aquesta trobada hi han assistit un total de 151 persones de 6 centres ocupacionals de la província de Lleida membres de la Federació Allem: Aspros i Ilersis de Lleida, Llar Santa Anna del Castell del Remei, Taller l’Estel de Balaguer, Talma de Juneda i Acudam de Mollerussa.Amisol agraeix de tot cor a l’Ajuntament de Solsona, a la Junta del Carnaval de Solsona, a Solsona Experience i a Molta Teca per tot el seu suport. I molt especialment, agrair les aportacions de les persones que formen part del col·lectiu Ami-pops, que amb la seva col·laboració econòmica han finançat la visita guiada que s'ha ofert als convidats.Moltes gràcies i molt bon Carnaval a tothom!