Ramon Ribalta (PP) es torna a presentar a les municipals a Solsona dotze anys després

Els populars recuperen candidatura i candidat a les municipals de Solsona, després que el 2019 no s'hi presentessin. Ho fan amb Ramon Ribalta Roca, que ja va ser el número 1 a les municipals del 2011 i el segon de José Luis Reboiro a les del 2015.



El comitè electoral del Partit Popular de Lleida ha donat llum verda a la candidatura dels populars a Solsona. Per ara, ja hi ha quatre caps de llista confirmats: Ramon Ribalta pel PP, Mohamed El Mamoun pel PSC, Elis Colell per Junts i Judit Gisbert per Esquerra.

L'últim cop que la formació va presentar llista electoral a la capital del Solsonès va ser l'any 2015. Aleshores, i encapçalat per, el PP va obtenir uns resultats insuficients per aconseguir entrar a l'ajuntament, amb

Quatre anys abans, el 2011, Ramon Ribalta liderava un equip que també va quedar fora de l'ajuntament, en obtenir només 143 vots.



El 2007, el Partit Popular va aconseguir 162 vots a Solsona, i el 2003, 253.

Ramon Ribalta, 5è per l'esquerra, amb part de la candidatura que va liderar l'any 2011. Foto: Arxiu PP Solsona



Cal remuntar-se fins a les municipals delper trobar representació del partit blau a l'Ajuntament de Solsona. En aquells comicis, la candidatura liderada perLa trajectòria del PP a les municipals solsonines comença de fet l'any 1983. Encara sota el nom d'Alianza Popular (AP), aquell any va aconseguir l'acta de regidor amb 303 vots. El 1987 va arribar l'època daurada dels populars a Solsona, quan van obtenir 3 regidors gràcies als 749 vots. Van ser regidors el Josep Bernadó, Joan Viladrich i Lluís Barbens. A partir d'aleshores i ja com a Partit Popular, la formació va anar davallant, el 1991 (456 vots i dos regidors), i el 1995 (420 vots i un regidor).