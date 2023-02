La traductora solsonina Josefina Caball recull el premi Ciutat de Barcelona

Foto de grup de tots els premiats Foto: Barcelona Cultura

Els guardonats dels Premis Ciutat de Barcelona 2022 , entre ells la traductora solsonina Josefina Caball , han recollit aquest dimecres els reconeixements durant una cerimònia que ha reivindicat la ciència i la cultura per afrontar un moment històric “complex” i combatre els “monstres” de les guerres, la polarització i l’extrema dreta.Caball ha rebut elper la traducció d’El color porpra, d’, publicat per Proa, i en valoració dels membres del jurat, per l’estil fresc i viu i per la versemblança i l’atreviment de l’aposta lingüística.En un acte al, els premiats en les 14 categories del certamen han agraït el suport i han comentat els projectes. Entre els premiats, per primera vegada s’ha reconegut un vídeojoc però també hi ha hagut una investigació de l’Institut Ciències del Mar CSIC, un projecte de suport a joves extutelats, l’obra ‘El meu amic’ d’Esteve Miralles, l’espectacle ‘MDR – Mort de Riure’ de Los Galindos o el projecte musical ‘4132314’.En el seu parlament d’obertura de l’acte l’alcaldessa de Barcelona,, ha assegurat que l’aposta “estratègica i imprescindible” que fa l’Ajuntament de Barcelona amb la cultura i la ciència és la manera per fer front al moment històric “complex” que pateix la societat. Colau ha defensat que amb aquesta aposta es combaten els monstres de la por, de l’extrema dreta o de la guerra.L’alcaldessa de la capital catalana ha dit que en un moment de canvis “accelerats i amenaces reaccionàries” cal combatre les grans desigualtats que es produeixen també en l’àmbit de la cultura. Colau també ha recordat que el consistori destina un 7% del pressupost municipal a la cultura i a la ciència, unes xifres “que no poden dir en altres administracions”. “La ciència i la cultura no són una política secundària, són una palanca de progrés”, ha conclòs.Els Premis Ciutat de Barcelona tenen una dotació econòmica de 9.500 euros.