​Xocolatada Solidària dels empleats de Correos de Solsona per col·laborar amb la investigació del càncer infantil

Com ja vam fer en anys anteriors, avui,, els empleats de Correos de Solsona, tant de l’oficina com de l’Unitat de Repartiment, ubicades a la carretera de Basella, 10, han participat a la iniciativa, promoguda per l’, per tal de col·laborar amb la investigació del càncer infantil.Aquesta Xocolatada Solidària a benefici de l’Hospital de Sant Joan de Déu és una mobilització solidària en la qual participan cada any centenars d’escoles, instituts, empreses i entitats diverses que volen ajudar a investigar el càncer infantil. Per fer-ho, organitzen un berenar o esmorzar en el seu centre, on cada participant aporta un petit donatiu per la seva tassa de xocolata calenta. Una forma senzilla d’ajudar i de sensibilitzar sobre una malaltia que afecta cada any 1.200 nous infants a Espanya.que es van destinar a la investigació i el tractament del càncer infantil a l’Hospital de Sant Joan de Déu.