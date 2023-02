La Generalitat reconeix la ceramista de Solsona Sara Reig Pensi amb el Premi al Talent Jove 2022

Obra de Sara Reig- Imatge cedida per la ceramista

Premi al Talent Jove

La Generalitat de Catalunya, mitjançantdel Departament d’Empresa i Treball, ha reconegut la ceramista de Solsona, amb el, pel seu projecte “Salvatge. Vaixelles rurals”, un treball d'investigació i execució per a la creació d'una vaixella de ceràmica a través d’un estudi tècnic i pràctic de les argiles del Solsonès.D’altra banda, la Generalitat enguany ha reconegut amb el Premi Nacional d’Artesania 2022 la trajectòria, l’excel·lència en la producció de nous vitralls, i l’aportació en la reconstrucció i rehabilitació del patrimoni arquitectònic català de l’empresa Vitralls Bonet. Alhora, ha atorgat el Premi Emprèn al vidrier Pròsper Riba Vilardell; ha reconegut l’artista tèxtil Esther Chacón Ávila amb el Premi Prestigia; i ha concedit el Premi Restaura a l’artesana Sara Berzosa Domingo.Amb aquests 5 guardons el Govern vol correspondre a la vàlua i la transcendència que té l’artesania dins la societat catalana i, alhora, contribuir a donar-li la màxima projecció mitjançant el reconeixement de la feina del sector., una peça commemorativa i l’exposició de l’obra al centre d’Artesania Catalunya. El Premi Emprèn està dotat amb 2.500 euros;tindrà lloc el pròxim dilluns 20 de febrer a les 18.00 hores, en un acte, al Palau de la Generalitat, que estarà presidit pel president del Govern, Pere Aragonès i Garcia, i pel conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió. En l’acte també es lliuraran els Diplomes de Mestre Artesà o Mestra Artesana 2022.L’acte és podrà seguir en directe a través del web www.govern.cat.Sara Reig Pensi, pel seu projecte “Salvatge. Vaixelles rurals”, un treball d'investigació i execució per a la creació d'una vaixella de ceràmica a través d’un estudi tècnic i pràctic de les argiles del Solsonès. Amb estudis del Grau de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i tècnica superior en Ceràmica Artística per l'Escola d'Art Ondara, la ceramista ha volgut transportar amb aquest treball de recerca els paisatges de la comarca del Solsonès a una peça de ceràmica, i unir així obra i territori.