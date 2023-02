Ester Fornell, entrenadora del Solsona Patí Club, rep la medalla al mèrit esportiu

Foto de grup de tots els esportistes premiats Foto: RFEP

El passat dia 3 de febrer, al “” (COI) de Madrid, la “” va fer la entrega de laella és l’entrenadora de patinatge artístic deli fisioterapeuta de la selecció espanyola de patinatge.Aquesta premiació es va realitzar durant la gran “”, que és l’esdeveniment més important dins el món del patinatge.En aquesta celebració hi van estar presents el Sr., president del COI, i el Sr., president de la RFEP, a part de multitud de càrrecs esportius i polítics del món de l’esport, on es van premiar esportistes i directius, com és el cas del Sr.donant-li la medalla al mèrit Olímpic com a president del Comitè de Patinatge Artístic Espanyol per la seva gran tasca directiva i de creixement del patinatge artístic.A la nostra entrenadora solsonina se li va donar aquesta medalladurant tants anys, una trajectòria plena d’èxits i d’esforç de més de trenta anys arreu del món.Des del Solsona Patí Club volem felicitar a la nostra entrenadora que ja portai que ha estat esportista de l’entitat des del seu inici al nostre esport.És un veritable orgull poder comptar amb l’Ester dia rere dia.Moltíssimes felicitats i que aquest premi faci veure a tota la ciutat la importància de la nostra entitat dins del món del patinatge artístic, que aquest és un gran reconeixement a la seva gran tasca dins de l’esport.Enhorabona ESTER !