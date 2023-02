L'esplai Riallera a l'abril farà les Caramelles

TENIM GANES DE VEURE CARES NOVES!

Volem continuar aquesta tradició, per això ens agradaria que apuntéssiu els vostres fills i filles al formulari d'inscripció de les caramelles. Aquest any cantarem, com cada any, però com a novetat també ens atrevim a ballar una mica, de manera conjunta. Aquesta activitat està oberta a tots els infants de 3 a 12 anys, tant si formen part de l'esplai com no, totes i tots seran benvinguts/benvingudes.És, demanem dintre de les possibilitats de cadascú que els infants vinguin als assajos, tot i això, en el cas que no es pugui venir a tots no hi haurà problema, però ho haureu de comunicar a una monitora.Ens agradaria veure els infants(vestit de caramelles) tot i que, si algun nen o nena (sobretot els més grans) no se sent còmode portant aquesta vestimenta, donem una altra opció. El seu vestiment serà el següent: Una camisa blanca i els pantalons de pana negres.el grup d'infants canten per les diferents places de Solsona.el grup d'infants van a cantar per cases de pagès dels voltants de Solsona, partida Sant honorat. Important! Aquests dos dies els infants han de venir acompanyats d'algun adult! Si es pot venir diumenge 9 i dilluns 10 no, o al revés, cap problema, veniu igualment el dia que pugueu i informeu prèviament al formulari d'inscripcions o a les monitores.Si teniu qualsevol dubte, adreceu-vos al correu de l'Esplai ( esplairiallera@gmail.com ) o bé als següents telèfons:634846173 (Laura) 638018191 (Sandra)VOLEM SER UNA BONA COLLA !