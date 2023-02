Les ADF'S del Solsonès se senten marginades pel Consell Comarcal

ADF ALT

LORD) i el Secretariat de Federacions i ADFs de Catalunya (SFADF) han redactat un Manifest conjunt on reivindiquen la seva implicació en la prevenció i extinció d'incendis i que són un voluntariat que treballa tot l'any pel territori, " estimant el territori i desenvolupant tasques sense ànim de lucre."

MANIFEST CONJUNT DE LES ADF DEL SOLSONÈS I EL SFADF

Les cinc agrupacions de defensa forestal del Solsonès (Aquest manifest ve motivat per una reunió de treball sobre incendis que va tenir lloc el passat 9 de febrer on es es van reunir el director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments la directora dels Serveis Territorials d'Interior de la Catalunya Central i les alcaldies del Solsonès, reunió a la que no van ser convocades les ADF'S.En referència a la reunió de treball sobre incendis forestals celebrada el dia 9 de febrer de 2023, liderada pel Consell Comarcal del Solsonès i amb l’assistència del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments dels Bombers de la Generalitat de Catalunya, la directora del Serveis Territorials d’Interior de la Catalunya Central i les alcaldies del Solsonès, des de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADFs) del Solsonès i en nom del Secretariat de Federacions i ADFs de Catalunya (SFADF), volem reivindicar:1. Estem totalment d’acord en la celebració d'aquestes reunions de treball iCreiem que viurem anys complicats i la unió de treball per fer front a una bona prevenció serà la clau de l’èxit.2. Ens posicionemdel Solsonès en aquestes reunions de treball relacionades amb els incendis forestals ja que en som una part molt implicada.3. Aquesta NO convocatòria per part de l’ens comarcali ens pot arribar a fer pensar que a les ADFs només ens tenen presents quan tenim l'estiu a sobre, quan la situació meteorològica és crítica i quan alguna columna de fum ja començar a amenaçar-nos.4., aigua i mànegues. Les ADFs som molt més que això: voluntariat que treballa tot l’any pel territori, estimant el territori idesenvolupant tasques sense ànim de lucre.Creiem que és. A part d’aquesta NO convocatòria, reivindiquem la poca ajuda econòmica que rebem i que moltes vegades necessitaríem entitats com les ADFs.Demanem que tots els càrrecs polítics del Consell Comarcal de Solsonès feu reflexió de com han sigut i com han anat els últims estius. Reviseu les sortides que s’han fet i les actuacions d’ajudes a ajuntaments i organismes públics amb la finalitat de prevenció i/o disminució de riscos en moments crítics.Creiem que qualsevol trobada o reunió és una bona oportunitat per cohesionar els diferentsagents implicats en la prevenció i extinció d'incendis i per aportar idees per part de totes lesentitats i forces polítiques de la comarca. No ens conformem amb poc quan tenim molt potencial de treball a la nostra comarca.