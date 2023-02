Diferents entitats de Solsona, encapçalades perhan denunciat a través d'un manifest unaque es va produir dissabte durant la celebració dels primers actes del Carnaval de Solsona.El comunicact explica que "dissabte 11 de febrer, durant la primera nit de carnaval, una de les nostres companyes va rebre una agressió homöfoba per part d'un dels participants de la festa." Diuen que no volen donar el nom de l'agressor ni de la seva comparsa perque no busquen "un assenyalament ni cap mena de castig social". Consideren que"això no repararà el mal fet i només en generarà més". Només remarquen que "Solsona, tot i comptar amb diversos actors fonamentals en erradicar l'odi cap a les persones LGTBIQA+, no és un espai segur per a nosaltres."En l'escrit argumenten que "Maricón no és només un insult, maricón és "deixa de parlar així, maricon és "deixa de ballar així, maricón és "marxa a casa teva", maricón és "viu en perfil baix", maricón a Solsona del 2023 és "estima a qui vulguis però no cal que ho pregonis" maricón és "marxa a Barcelona que estaràs millor". Maricón és un dels primers insults que rebem fins i tot abans de saber que som.maricons, pero ja ens avisa de que alguna cosa no va bé. Maricon és un insult, però al final, també és una forma de avisar-te que no estas en un espai segur."I acaben recordant que això: "és una violència sistèmica i estructural envers qualsevol gènere, identitat i sexualitat que estigui fora de la figura del home cis heterosexual, parlem de dones i persones del col·lectiu LGTBIQA+", i conclouen que "Érem, som i serem a tot arreu i no tenim cap intenció de marxar. Aquest carnaval, més que mai, ens veiem als carrers"Aquest comunicat ha provocatper part del Consell Comarcal del Solsonès i l'Ajuntament de Solsona, així com de moltes comparses del Carnaval, que han mostrat el seu suport al col·lectiu demanant un Carnaval lliure de qualsevol classe de violència.[noticiadiari]30/41130[noticiadiari]