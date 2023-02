Aposta per la música en directe

Reconeixement a l’establiment trumfaire

El primer cap de setmana de març arrenca lai ho fa redoblant l’aposta pels productes d’aquí i per la gastronomia local.Com a actes previs, el dijous dia 2 de març a les sis de la tarda, la fira recupera ela càrrec de Laia Coma i Roger Vilaginés, a l’auditori de la sala polivalent. El taller de cuina, que es durà a terme a l’auditori de la sala Polivalent, està organitzat pel. L’aposta per la gastronomia local seguirà amb l’habitual maridatge de la fira ofert per part del restaurant El Solsonès, el divendres a dos quarts de deu del vespre i comptarà amb l’enòleg Marc Maldonado.La Fira del Trumfo i la tòfona d’enguany fa unaEl dissabte, a dos quarts d’una del migdia, la plaça del Camp acollirà el Concert de, mentre que el mateix dissabte, a dos quarts de vuit del vespre, serà el torn dequi oferirà el seu repertori als assistents. El diumenge, a les dotze del migdia, la plaça del Camp acollirà una exhibició de ball amb Bon Hop de Swing i música en directe a càrrec de. En cas de pluja, l’exhibició i el ball es traslladaran a la sala Polivalent.L’edició de la Fira del Trumfo i la tòfona d’enguany incorpora el reconeixement a l’establiment trumfaire. Aquesta menció premiarà a comerços o establiments de restauració que aposten per trumfos del territori. El premiat d’enguany seràper ser un punt de venda de trumfos exclusivament del Solsonès. El reconeixement tindrà lloc dissabte a la plaça del Camp de Solsona, després de l’habitual concurs de pelar trumfos.A part d’aquestes i altres activitats, dissabte i diumenge a partir de les 10 del matí la plaça del Camp acollirà el mercat del trumfo i productes alimentaris juntament amb la vuitena festa del vi , moments en què convertiran aquest punt de Solsona en el centre neuràlgic dels productes alimentaris i de proximitat.