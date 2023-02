Per fi, sense restriccions, Solsona torna al Carnaval "normal".

Arriba la festa que cada any posa la ciutat de potes enlaire. Tot i que el programa s'obre oficialment el 16 de febrer, dijous gras, els primers actes ja es van iniciar el divendres 10 de febrer.Arriba el Carnaval, que torna a la plena normalitat després de dues edicions de restriccions. Una seixantena de convocatòries per a totes les franges d'edat integren el programa d'actes cuinat per l'Associació de Festes del Carnaval i les comparses.Enguany tornen a la plaça Major els actes més singulars, com la proclamació del mata-ruc d'honor, la bramada i els ballets de dissabte al vespre i el sermó, seguit dels ballets, de diumenge al migdia. També es recuperen diversos actes de carrer de les comparses.19:30 Anada des de la plaça de l’Ajuntament19:00 Anada d’autoritats i gegants des de la plaça de l’Ajuntament20:30 Proclamació del Mata-ruc d’Honor, bramada i ballets a la Plaça Major12:00 Sermó i Ballets a la plaça Major10:30 Anada d’autoritats des de la plaça de l’Ajuntament11:00 Arribada de SM Carnestoltes amb “Pepsicolen”per la carretera de Torà11:30 Sermó, Bramada i Ballets a la plaça del Camp17:30 Baixada de gegantons des del portal del Camp18:30 Fi de festa Infantil a la plaça Major22:00 Baixada des del portal del Castell01:00 Concert amb “The Velcros”, “Orquestra Tra Tra” i “Quicu Lloms”a la sala Polivalent01:30 Concert amb “Green Valley”, “La Quinta” i “Les Que Faltaband”a la sala Polivalent02:00 Concert amb “Itaca Band”, “Porto Bello” i “Coco”a la sala Polivalent22:00 Sopar de Comparses i concert amb “Hey! Pachucos”, “Karnales Sound” i “DJ Pes“a la Sala Polivalent00:00 Ball de Disfresses amb “Swing Latino”a la Sala Polivalent