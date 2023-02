La lliga catalana infantil de bitlles arriba a la quarta jornada

Els dos equips d’Olius de la Lliga Catalana Infantil que ocupen les primeres posicions a laclassificació han disputat la 4a jornada d’aquesta competició.L’equip A no ha estat tant encertat com en d’altres ocasions i ha alternat tiradors endollatsamb d’altres amb baixes puntuacions. Tot i això manté la primera posició de la Lliga i serà molt difícil que deixi el lideratge amb les dos jornades que resten.L’equip B amb un gran Galderic Asensio ha pogut fer unes bones mitjanes a les dues partides que li permeten mantenir el segon lloc a la classificació i fins i tot allunyar-se dels seus perseguidors.Restaran dues jornades, la darrera amb desplaçament a La Sènia (Montsià) on es proclamara definitivament els campions d’aquesta segona edició de la Lliga Catalana Infantil i on els dos equips d’Olius tenen molt a prop tornar a estar al podi per segona vegada.